انطلقت منذ قليل، بمقر حزب مستقبل وطن، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة وأمانة الشباب المركزية بالحزب، يستهدف تطوير 27 مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية، بحضور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والنائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن.

وشهدت مراسم التوقيع حضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء الأمانة المركزية، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والحزب لدعم قطاع الشباب وتطوير المنشآت الرياضية والشبابية.

تطوير 27 مركز شباب

ويستهدف البروتوكول تطوير 27 مركز شباب، بواقع مركز في كل محافظة، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب.

ويأتي هذا التعاون في إطار توسيع مجالات الشراكة لدعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية، وتعزيز دور مراكز الشباب باعتبارها مساحات لخدمة المجتمع واحتضان طاقات الشباب بمختلف المحافظات.