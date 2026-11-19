يستقبل حزب مستقبل وطن، بعد قليل، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمقر الحزب، للمشاركة في مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة وأمانة الشباب المركزية بالحزب، يستهدف تطوير 27 مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي البروتوكول في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والحزب لدعم البنية التحتية لمراكز الشباب، والارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة الرياضية والمجتمعية المقدمة للنشء والشباب.

توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية

ويستهدف المشروع تطوير مركز شباب في كل محافظة، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، واكتشاف المواهب، وتوسيع قاعدة مشاركة الشباب في الأنشطة المختلفة.

ومن المقرر أن تشهد مراسم التوقيع حضور وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات حزب مستقبل وطن، في إطار التعاون المشترك لدعم قطاع الشباب وتطوير المنشآت الرياضية بالمحافظات.