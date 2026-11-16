عقدت أمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد العتال، أمين الأمانة المركزي، اجتماعها التنظيمي الأول، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية وأمناء الأمانة بالمحافظات، لبحث خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، وتحديد أولويات التحرك لدعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

50 ألف فرصة عمل

وأكد المهندس أحمد العتال أهمية العمل المؤسسي وتوحيد الجهود بين مختلف الأمانات، من خلال ملفات ومبادرات مشتركة تخدم البلد وأهلها، ويؤدي فيها كل فرد دوره من موقعه، مشيرًا إلى استعداد الحزب لتنظيم ملتقى توظيفي على مدار يومين بالقاهرة، يستهدف توفير 50 ألف فرصة عمل حقيقية، بالتنسيق مع الأمانات المختلفة والشركات المشاركة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

إعداد ملف اقتصادي لكل محافظة

وتضمنت مخرجات الاجتماع إعداد ملف اقتصادي لكل محافظة، يتضمن قاعدة بيانات بالمصانع والشركات والأنشطة الاقتصادية، ورصد التحديات التي تواجهها وتحديد فرصها الإنتاجية واحتياجاتها من العمالة، بما يشكل أساسًا لإعداد مبادرات وحلول تتناسب مع طبيعة كل محافظة، وربط منشآتها الاقتصادية بالكوادر الشابة والباحثين عن العمل.