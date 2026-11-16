قال وزير الخزانة الأمريكي “سكوت بيسنت”، إن الاقتصاد الإيراني يواجه أحد أسرع الانهيارات في التاريخ، متوقعًا انكماشه بنسبة 25% خلال الفترة من مارس 2026 إلى مارس 2027، في ظل حملة الضغوط الاقتصادية والعقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.

وأوضح بيسنت، في مقابلة مع برنامج «صنداي مورنينج فيوتشرز» على شبكة «فوكس نيوز»، إن الاقتصاد الإيراني يمر بمرحلة انهيار متسارع، وهو ما يعكس، بحسب وصفه، سرعة التراجع الاقتصادي الإيراني.

ووصف وزير الخزانة الأمريكي حملة العقوبات والقيود الاقتصادية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد إيران بأنها «أكبر عزلة اقتصادية في تاريخ العالم ضد دولة واحدة».

وأشار إلى أن الحملة تستهدف عزل إيران عن الشبكات المالية والتجارية الدولية، وفرض قيود على قطاعات الطيران والنقل البحري والعملات المشفرة، إلى جانب استهداف المؤسسات المالية والجهات التي تتعامل مع النظام الإيراني.