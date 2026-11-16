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برلمان

لأصحاب العدادات الكودية قبل يناير 2024.. الكهرباء: خفض سعر الكيلووات إلى 92 قرشًا لمدة 6 أشهر

الكهرباء
الكهرباء
فريدة محمد - ماجدة بدوى

كشف المهندس أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تحويل نحو 1.6 مليون عداد كودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية، ضمن التيسيرات التي أقرتها الدولة لمعالجة أوضاع المواطنين وتسهيل إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة.

وأوضح أن التيسيرات تضمنت تطبيق سعر 92 قرشًا للكيلووات ساعة بدلًا من 274 قرشًا، لمدة 6 أشهر، لأصحاب العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل يناير 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، وبحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمناقشة أزمة العدادات الكودية وإجراءات تقنين أوضاع العقارات.

 

الكهرباء: خفض سعر الكيلووات إلى 92 قرشًا لمدة 6 أشهر

وأوضح مهينة أن التيسيرات الجديدة، التي حصلت على الموافقات اللازمة وأُعلنت خلال مؤتمر «حكاية وطن»، تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تقرر منح أصحاب العدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024 مهلة جديدة لمدة 6 أشهر، يتم خلالها احتساب استهلاك الكهرباء بسعر 92 قرشًا للكيلووات ساعة بدلًا من 274 قرشًا.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات شجعت أعدادًا كبيرة من المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع عقاراتهم، لافتًا إلى أن منظومة العدادات الكودية بدأت في الأساس لمعالجة مشكلة توصيل الكهرباء إلى المباني المخالفة، وأن عدد العدادات التي جرى تركيبها على مدار السنوات الماضية تجاوز 10 ملايين عداد.

 

تحويل العدادات إلى الشرائح القانونية تلقائيًا دون طلب من المواطن

وكشف رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن عدد العدادات التي جرى تحويلها من نظام المحاسبة الكودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية تجاوز 1.6 مليون عداد.

وأوضح أن وزير الكهرباء أصدر توجيهات إلى رؤساء شركات توزيع الكهرباء بعدم انتظار تقدم المواطنين بطلبات منفصلة لتعديل نظام المحاسبة، بمجرد ورود بيانات رسمية تفيد باستكمال إجراءات التصالح.

وأضاف أنه فور ظهور بيانات التصالح على المنظومة الإلكترونية المرتبطة بالجهات المختصة، تبدأ شركات الكهرباء في تعديل طريقة المحاسبة إلى الشرائح القانونية، حتى قبل حضور المواطن لاستكمال مستندات التعاقد وتغيير بيانات الاشتراك باسمه.

وأكد أن العداد قد يظل كوديًا من الناحية الإجرائية خلال هذه المرحلة، لكنه يُحاسب وفق الشرائح المطبقة على العدادات القانونية، لحين استكمال إجراءات التعاقد.

 

5.5 مليون عداد كودي جرى تركيبها قبل يناير 2024

وأشار مهينة إلى أن عدد العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل يناير 2024 بلغ نحو 5.5 مليون عداد، مؤكدًا أن شركات توزيع الكهرباء استعدت لتطبيق التيسيرات الجديدة فور الإعلان عنها.

وأوضح أن الوزارة شكلت فريق عمل بالتنسيق مع شركات التوزيع قبل الإعلان عن الإجراءات، لضمان سرعة تعديل أنظمة المحاسبة للعدادات المستحقة، لافتًا إلى أن الشركات انتهت من تجهيز وتعديل بيانات العدادات المشمولة بالتيسيرات، بما يسمح لأصحابها بالاستفادة من سعر المحاسبة المخفض خلال المهلة المحددة.

أكثر من 1.5 مليون عداد كودي لا تسجل استهلاكًا

وفي سياق متصل، كشف رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن وجود أكثر من 1.5 مليون عداد كودي جرى تركيبها لكنها لا تسجل أي استهلاك للكهرباء، موضحًا أنها تدخل ضمن إجمالي العدادات المسجلة بالمنظومة.

وأكد أن معالجة ملف العدادات الكودية تتطلب التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية والجهات المختصة بإجراءات التصالح والترخيص وتقنين أوضاع العقارات.

واختتم مهينة بالتأكيد على استعداد وزارة الكهرباء وشركات التوزيع لتنفيذ أي تيسيرات إضافية يتم إقرارها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل تحويل العدادات الكودية إلى نظام المحاسبة القانونية.

رئيس القابضة لكهرباء تطبيق السعر المخفض عدادات المركبة

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