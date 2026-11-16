قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتدى مرصد الأزهر "اسمع وتكلم 5" يختتم فعالياته بـ 8 توصيات عملية لحماية الشباب
رئيس الوزراء يشهد فعاليات المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
لم يحترموا تاريخه.. تصريحات نارية من والدة رونالدو: هزيمة البرتغال أمام الدنمارك أسعدتني
بايدن السبب.. ترامب يرد على سؤال بشأن توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور
ترامب: تصنيف مصر جماعة الإخوان منظمة إرهابية عمل رائع
رغم الخسارة أمام الجزائر بهدف.. منتخب مصر للناشئين يتأهل لكأس إفريقيا تحت 17 سنة
وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة
بـ 11.5 مليار دولار.. مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة
في عيد ميلاده.. إنجازات السير مجدي يعقوب العالمية والمحلية| اخترع عمليات جديدة
تعليمات عاجلة من وزير التعليم للمديريات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول2027
وزير التعليم: إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الترم الأول بقناة مدرستنا 2 .. خلال أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نائب وزير المالية: قطاع التأمين شريك رئيسي في الاستقرار الاقتصادي واجراءات لرفع معدلات النمو

ياسر صبحي
ياسر صبحي
محمد يحيي

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن قطاع التأمين شريك أساسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية، معربًا عن تقديره للدور الذي تقوم به شركات التأمين المصرية والعربية في حماية الأفراد والمؤسسات ومواجهة المخاطر التكنولوجية.

أضاف نائب وزير المالية، خلال مشاركته في الملتقى الثامن للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ، أن الإصلاحات المالية والاقتصادية عززت ثقة القطاع الخاص، وجعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة التحديات.

تبسيط وتوسيع القاعدة الضريبية

أوضح  أننا حققنا نتائج اقتصادية مشجعة نبني عليها، ونواصل الإصلاحات لتبسيط وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الانضباط المالي، إلى جانب مبادرات داعمة لتحفيز الصناعة والإنتاج والتصدير والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

أشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة ٥,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ رغم التحديات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يقود النمو، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال العامين الماضيين.

أوضح أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة ٤,٩٪ من الناتج المحلي العام الماضي، ونستهدف الوصول إلى ٥٪ خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى انخفاض معدل التضخم من ٣٥٪ إلى ١٣,٣٪ خلال عامين، مع توقع استمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي.

قال نائب وزير المالية إنه رغم ارتفاع متوسط الدين العام بالأسواق الناشئة، نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة من ٩٦٪ إلى أقل من ٨٢٪ من الناتج المحلي خلال ٣ سنوات، ونستهدف خفضه إلى ٧٨٪ خلال العام المالي الحالي، وصولًا إلى ٧٠٪ أو أقل بحلول ٢٠٢٩/ ٢٠٣٠.

أكد أننا نوجه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين وأعباء خدمته، بما يسهم في زيادة الإنفاق على أولويات المواطنين، موضحًا أننا نعمل على توسيع الحيز المالي للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات.

وزير المالية مال واعمال اخبار مصر قطاع التأمين حماية الاستثمار الاجراءات الضريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

وزير التربية والتعليم

لتدريب التلاميذ على الامتحانات|عقد التقييم المبدئي لأولى و2 ابتدائي.. 24 نوفمبر

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

طلب إحاطة بسبب اعتذارات وزير التعليم المتكررة عن حضور اجتماعات لجنة التعليم بالبرلمان

وزير التربية والتعليم

عقوبات الغياب في رمضان .. تحذير عاجل لطلاب المدارس

ترشيحاتنا

خيسوس

بعد رونالدو.. كواليس خلاف خيسوس مع نجم ريال مدريد

منتخب الكاميرون

منتخب الكاميرون يتغلب على ناميبيا 3-0 ويضمن التأهل لأمم افريقيا 2027

الأهلي

الأهلي يستعيد ذكريات المجد الإفريقي في ذكرى النجمة السادسة : «فاكرين جاروا؟»

بالصور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.

7 روائح طبيعية تكرهها الفئران وتخرجها من المنزل

الفئران
الفئران
الفئران

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: يقولون: لو تحدّث الطير في مصر لنطق بكراهية إسرائيل!

ياسر ابراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: رحيق الشفاء والذاكرة الإنسانية.. العسل بين قدسية الوحي وعمق التاريخ

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: التأهيل الحضاري للإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: التواضع مع الشهرة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر التي في خاطري.. تتحمل تتجمل ولا تمرض

المزيد