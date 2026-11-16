نائب وزير المالية: قطاع التأمين شريك رئيسي في الاستقرار الاقتصادي واجراءات لرفع معدلات النمو

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن قطاع التأمين شريك أساسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية، معربًا عن تقديره للدور الذي تقوم به شركات التأمين المصرية والعربية في حماية الأفراد والمؤسسات ومواجهة المخاطر التكنولوجية.

أضاف نائب وزير المالية، خلال مشاركته في الملتقى الثامن للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ، أن الإصلاحات المالية والاقتصادية عززت ثقة القطاع الخاص، وجعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة التحديات.

تبسيط وتوسيع القاعدة الضريبية

أوضح أننا حققنا نتائج اقتصادية مشجعة نبني عليها، ونواصل الإصلاحات لتبسيط وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الانضباط المالي، إلى جانب مبادرات داعمة لتحفيز الصناعة والإنتاج والتصدير والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

أشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة ٥,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ رغم التحديات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يقود النمو، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال العامين الماضيين.

أوضح أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة ٤,٩٪ من الناتج المحلي العام الماضي، ونستهدف الوصول إلى ٥٪ خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى انخفاض معدل التضخم من ٣٥٪ إلى ١٣,٣٪ خلال عامين، مع توقع استمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي.

قال نائب وزير المالية إنه رغم ارتفاع متوسط الدين العام بالأسواق الناشئة، نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة من ٩٦٪ إلى أقل من ٨٢٪ من الناتج المحلي خلال ٣ سنوات، ونستهدف خفضه إلى ٧٨٪ خلال العام المالي الحالي، وصولًا إلى ٧٠٪ أو أقل بحلول ٢٠٢٩/ ٢٠٣٠.

أكد أننا نوجه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين وأعباء خدمته، بما يسهم في زيادة الإنفاق على أولويات المواطنين، موضحًا أننا نعمل على توسيع الحيز المالي للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات.