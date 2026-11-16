مشيدا بقرار مصر.. ترامب يدرس تصنيف جميع فروع الإخوان منظمات إرهابية

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بإجراءات مصر إدراج تنظيم الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية بشكل دائم، واصفا هذا الإجراء بالعمل الرائع".

وقال الرئيس الأمريكي خلال تصريحات أدلى بها، اليوم الاثنين، إن مصر قامت بعمل جيد ضد جماعة الإخوان، وقد أصنف جماعة الإخوان بجميع فروعها كمنظمات إرهابية".

ويوم الخميس الماضي، قال ترامب إن تهديد جماعة الإخوان لا يقتصر على منطقة الشرق الأوسط وحدها، بل يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، قائلا: إنهم قد يكونوا أكثر خطورة من الشيوعيين، معتبراً أن كلاهما يشكلان تهديداً، وأن الجماعة باتت أكثر حضوراً في المرحلة الراهنة.

وكانت إدارة ترامب قد صنفت 3 فروع لجماعة الإخوان في الشرق الأوسط "منظمات إرهابية"، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.

كما وسعت الإدارة الأمريكية تحركاتها في مارس الماضي، لتشمل جماعة الإخوان في السودان، متهمة إياها بممارسة العنف ضد المدنيين وتقويض جهود إنهاء الحرب، فضلاً عن ارتباطات قالت واشنطن إنها تصل إلى الحرس الثوري الإيراني.

وفي نوفمبر الجاري، أدرجت مصر الجماعة بصورة دائمة على قائمة الكيانات الإرهابية، بدلاً من الإدراج المؤقت الذي كان سارياً منذ ديسمبر 2022، كما شمل القرار إدراج ثلاثة أشخاص على قوائم الإرهابيين، استناداً إلى أحكام قضائية نهائية.