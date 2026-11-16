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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة بشأن إمام عاشور قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

امام عاشور
امام عاشور
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تطورات جديدة بشأن موقف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في مواجهة بيراميدز المقبلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب محمود شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إمام عاشور جاهز 100% وهيكون مفاجأة عموتة في ماتش بيراميدز».

وتأتي هذه التصريحات في ظل ترقب موقف إمام عاشور من العودة للمشاركة مع الأهلي خلال المواجهة المرتقبة، خاصة في ظل أهمية اللقاء ورغبة الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة في تجهيز جميع العناصر قبل المباراة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي هزيمة.

في المقابل، يتصدر بيراميدز جدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني، محققًا العلامة الكاملة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المواجهة المقبلة وتقليص الفارق مع بيراميدز على صدارة الدوري، بينما يطمح الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على القمة.

إمام عاشور بالنادي الأهلي مواجهة بيراميدز الدوري المصري الممتاز عموتة موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

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