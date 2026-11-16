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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يحسم ثنائي دفاع الأهلي أمام بيراميدز.. ومفاضلة بين 3 لاعبين

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

تتواصل استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لمواجهة بيراميدز المرتقبة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويعمل عموتة خلال الفترة الحالية على حسم العديد من التفاصيل الفنية الخاصة بالتشكيل الأساسي، وعلى رأسها اختيار ثنائي قلب الدفاع الذي سيعتمد عليه في مواجهة بيراميدز، في ظل أهمية المباراة ورغبة الجهاز الفني في الظهور بأفضل مستوى دفاعي ممكن.

مفاضلة بين ياسر إبراهيم وداري وهادي رياض

وكشف مصدر خاص داخل النادي الأهلي أن الحسين عموتة يفاضل حاليًا بين ثلاثة لاعبين لاختيار ثنائي خط الدفاع، وهم ياسر إبراهيم وأشرف داري وهادي رياض، من أجل تحديد العناصر الأكثر جاهزية وقدرة على تنفيذ التعليمات الفنية خلال اللقاء المرتقب.

وأوضح المصدر، أن المدير الفني يضع عامل الانسجام والتفاهم بين المدافعين ضمن أولوياته، خاصة أن مواجهة بيراميدز تتطلب تركيزًا كبيرًا في التعامل مع الهجمات والتحولات الهجومية، في ظل امتلاك المنافس مجموعة مميزة من العناصر الهجومية القادرة على صناعة الفارق.

تدريبات الأهلي تحسم القرار النهائي

وأضاف المصدر أن عموتة لم يستقر بشكل نهائي حتى الآن على الثنائي الذي سيقود الخط الخلفي أمام بيراميدز، إذ ينتظر متابعة مستوى اللاعبين خلال التدريبات المقبلة، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن التشكيل الأساسي.

ويسعى المدرب المغربي إلى تجهيز جميع الخيارات الدفاعية المتاحة أمامه، مع منح اللاعبين فرصة لإثبات أحقيتهم بالمشاركة، وفقًا لمستواهم الفني والبدني ومدى قدرتهم على تنفيذ الواجبات الدفاعية المطلوبة.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في الوصول إلى أكبر قدر من الاستقرار داخل الخط الخلفي، وتجنب التغييرات غير الضرورية في التشكيل، بما يمنح الفريق المزيد من الانسجام ويقلل الأخطاء الدفاعية خلال المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز

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