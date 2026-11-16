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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر: لا يوجد تحركات رسمية من الأهلي لضم أي لاعب من زد

سيف زاهر
سيف زاهر
رباب الهواري

حسم الإعلامي سيف زاهر، الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة بشأن وجود مفاوضات بين النادي الأهلي ونادي زد، سواء فيما يتعلق برغبة القلعة الحمراء في التعاقد مع بعض لاعبي زد، أو إمكانية انتقال لاعبين من الأهلي إلى صفوف الفريق الآخر خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد سيف زاهر، خلال تصريحاته التلفزيونية، عدم وجود أي تحركات رسمية من جانب النادي الأهلي للتفاوض مع زد بشأن ضم أي لاعب من صفوفه، مشددًا على أن الأنباء المتداولة حول اهتمام الأهلي ببعض العناصر داخل الفريق لا تستند إلى مفاوضات فعلية بين الطرفين.

وأوضح أن إدارة النادي الأهلي لم تبدأ أي اتصالات مع مسؤولي زد من أجل الحصول على خدمات أحد لاعبي الفريق، وهو ما ينفي وجود اتفاقات أو خطوات رسمية في هذا الاتجاه حتى الآن.

وأضاف زاهر أن الأمر لا يقتصر على موقف الأهلي فقط، إذ لا توجد أيضًا أي قرارات من جانب إدارة نادي زد للتعاقد مع لاعبين من صفوف الفريق الأحمر، مؤكدًا أن النادي لم يتخذ أي خطوة بهذا الشأن.

وأشار إلى أن الحديث عن وجود صفقات تبادلية أو مفاوضات متبادلة بين الناديين لا يعكس حقيقة الموقف الحالي، في ظل عدم وجود تحركات رسمية من أي طرف لضم لاعبين من الطرف الآخر.

وتأتي تصريحات سيف زاهر لتضع حدًا للتكهنات التي انتشرت بشأن احتمالية دخول الأهلي وزد في مفاوضات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب فتح باب الانتقالات، وارتباط عدد من اللاعبين بأندية مختلفة.

وبذلك، يبقى ملف انتقال اللاعبين بين الأهلي وزد دون أي تطورات رسمية في الوقت الحالي، وفقًا لما أكده سيف زاهر، لحين ظهور مستجدات جديدة بشأن تحركات الناديين في سوق الانتقالات

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