نائب رئيس الزمالك: لا يوجد عروض رسمية لشركة الكرة وجميعها شفوية

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن الجمعية العمومية المقبلة ستكون عن طريق التصويت الإلكتروني.

وأضاف في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة مودرن إم تي أي، أنه لابد من حضور العضو إلى النادي وميزة التصويت الإلكتروني هي السرعة.

وأوضح أن هناك عدة جهات ترغب في الاستثمار في شركة الكرة بنادي الزمالك ونجهز الأوراق الخاصة بشركة الكرة من أجل مناقشتها مع كافة الجهات.

وأشار إلى أن الاستثمار في شركة الكرة أهم بنوده هو الحفاظ على هوية وشعار النادي ولا يوجد عروض رسمية حتى الآن بل جميعها شفوية