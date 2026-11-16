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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ الغربية: افتتاح 3 محطات معالجة يسهم في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
محمود زيدان

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن افتتاح 3 محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالمحافظة يمثل إضافة مهمة لمنظومة البنية التحتية، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق التي عانت لسنوات من نقص خدمات الصرف الصحي.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المحطات الثلاث، التي افتتحها برفقة وزيرة الإسكان، تقع في قرى كفر الساحل بمركز طنطا، ونجريج وجناج بمركز بسيون، وتخدم نحو 230 ألف مواطن، بواقع 110 آلاف مواطن بمحطة كفر الساحل، و73 ألفًا بمحطة جناج، و47 ألفًا بمحطة نجريج، مشيرًا إلى أن الطاقة التصميمية الإجمالية للمحطات تبلغ نحو 23 ألفًا و500 متر مكعب يوميًا.

وأضاف أن الغربية تمتلك حاليًا منظومة متكاملة تضم 241 محطة لمياه الشرب، و358 محطة رفع للصرف الصحي، و46 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب 55 معملًا لضمان جودة مياه الشرب وسلامتها.

وأشار إلى تفقد أعمال تطوير محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة طنطا، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 100 ألف متر مكعب يوميًا، مؤكدًا أن دخولها الخدمة سيعزز قدرات منظومة الصرف الصحي، ويدعم جهود تحسين جودة المياه، لا سيما في مصرف كيتشنر.

وفيما يتعلق بنسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، أوضح أن المحافظة شهدت منذ عام 2014 طفرة في تطوير البنية التحتية، حيث ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب من 80% إلى 99.6%، بعد إضافة 44 محطة جديدة، فيما ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي من 26% إلى 79%، عقب إنشاء نحو 220 محطة جديدة، إلى جانب زيادة عدد محطات المعالجة من 13 محطة.

وأكد أن النسبة المتبقية، التي تبلغ نحو 21%، تمثل احتياجًا فعليًا للمواطنين في المناطق التي لم تصل إليها خدمات الصرف الصحي حتى الآن، مشيرًا إلى أن استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» سيسهم في استكمال تغطية قرى ومراكز المحافظة بهذه الخدمة.

محافظ الغربية أخبار وتقارير أخبار محافظة الغربية محافظة الغربية الصرف الصحي مياه الشرب

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