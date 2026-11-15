حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

تترقب المحافظات الساحلية اقتراب نوة المكنسة خلال شهر نوفمبر 2026، بالتزامن مع حلول موعدها الموسمي المعتاد يوم 16 نوفمبر، وسط توقعات بتقلبات جوية قد تشمل نشاط الرياح الشمالية الغربية، وفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، واضطراب حركة البحر وارتفاع الأمواج، ما يثير تساؤلات أولياء الأمور والطلاب بشأن احتمالات تعطيل الدراسة خلال الأيام المقبلة.

وتعد نوة المكنسة من أبرز النوات التي تشهدها محافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الساحلية، وتستمر عادة لمدة أربعة أيام، إلا أن التوقعات الجوية تشير إلى احتمالية اختلاف توقيت تأثيراتها الفعلية عن موعدها التقليدي، في ظل الاستقرار النسبي الذي قد تشهده الأحوال الجوية خلال بعض الفترات.



وتتصدر حالة الطقس وموعد نوة المكنسة اهتمامات المواطنين، خاصة في الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط، باعتبارها من المحافظات الأكثر ارتباطًا بتأثيرات النوات الشتوية، مع اختلاف شدة الأمطار والرياح من منطقة إلى أخرى.

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة

ومع اقتراب هذه الفترة، تتزايد التساؤلات بشأن إمكانية تعطيل الدراسة في المحافظات المتأثرة، ومدى احتمالية منح الطلاب إجازة استثنائية بسبب الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، خاصة أن القرار يرتبط بمدى خطورة الظروف الجوية على حركة الطلاب وانتقالهم إلى المدارس.

لكن حلول موعد النوة لا يعني تلقائيًا تعطيل الدراسة، إذ تظل قرارات تعليق الدراسة من اختصاص المحافظين، كل في نطاق محافظته، وفقًا لتقييم الأحوال الجوية ومدى تأثيرها على سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

موعد أول نوة شتوية 2026 ومدة استمرارها

تعد نوة المكنسة أولى النوات الشتوية التي تستقبلها المحافظات الساحلية، ويبدأ موعدها المعتاد يوم 16 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، وفق جدول النوات المرتبط بميناء الإسكندرية.

وبذلك يحل الموعد المتوقع لبداية نوة المكنسة 2026 يوم الاثنين 16 نوفمبر، على أن تستمر حتى نحو 19 نوفمبر، مع ضرورة الانتباه إلى أن هذه المواعيد تمثل التوقيتات التقليدية للنوات، ولا تعني بالضرورة أن التأثيرات الجوية ستبدأ أو تنتهي في التوقيت نفسه بجميع المحافظات.

وتتميز نوة المكنسة بأنها نوة شمالية غربية شديدة الأمطار، حيث تصاحبها رياح قوية قد تؤدي إلى اضطراب حركة البحر وارتفاع الأمواج، فضلًا عن احتمالات سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية.

وتتفاوت شدة التأثيرات الجوية بحسب تطورات الحالة الفعلية، ومدى امتداد السحب الممطرة ونشاط الرياح، وهو ما يجعل متابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية أمرًا ضروريًا خلال هذه الفترة، بدلًا من الاعتماد على المواعيد الموسمية وحدها.

كما أن مدة النوة المعتادة، وهي أربعة أيام، لا تعني بالضرورة استمرار سقوط الأمطار بالكثافة نفسها طوال هذه الفترة، إذ قد تختلف كميات الأمطار وتوقيتاتها من منطقة إلى أخرى، بحسب طبيعة الحالة الجوية.



هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة 2026؟

مع اقتراب نوة المكنسة، يزداد اهتمام أولياء الأمور والطلاب بمعرفة حقيقة تعطيل الدراسة في المحافظات الساحلية، خاصة مع احتمالات سقوط الأمطار ونشاط الرياح واضطراب الأحوال الجوية.

ولا يعني بدء النوة صدور قرار تلقائي بتعليق الدراسة، إذ تُترك هذه القرارات لكل محافظ داخل نطاق محافظته، وفقًا لطبيعة الظروف الجوية ومدى تأثيرها على حركة المواطنين والطلاب، ومدى خطورة استمرار الدراسة في المناطق المتضررة.

ويعتمد قرار تعطيل الدراسة على مجموعة من الاعتبارات الأساسية، أبرزها:

شدة الأمطار: مدى غزارة الأمطار واحتمالات تراكم المياه في الشوارع والطرق المحيطة بالمدارس.

مدى غزارة الأمطار واحتمالات تراكم المياه في الشوارع والطرق المحيطة بالمدارس. حالة الطرق: تأثير الأمطار والتقلبات الجوية على حركة انتقال الطلاب والمعلمين من وإلى المؤسسات التعليمية.

تأثير الأمطار والتقلبات الجوية على حركة انتقال الطلاب والمعلمين من وإلى المؤسسات التعليمية. نشاط الرياح: مدى قوة الرياح واحتمالات تأثيرها على الأشجار واللوحات الإعلانية والمنشآت.

مدى قوة الرياح واحتمالات تأثيرها على الأشجار واللوحات الإعلانية والمنشآت. حالة الطقس بالمناطق المختلفة: اختلاف الظروف الجوية بين المدن والمراكز داخل المحافظة الواحدة.

اختلاف الظروف الجوية بين المدن والمراكز داخل المحافظة الواحدة. تقييم الأجهزة التنفيذية: تقارير الجهات المختصة بشأن مدى جاهزية الشوارع وشبكات تصريف مياه الأمطار وسلامة حركة المواطنين.

وبناءً على هذه الاعتبارات، قد يصدر قرار بتعطيل الدراسة في محافظة دون أخرى، أو يقتصر التعليق على مناطق معينة إذا كانت التأثيرات الجوية متفاوتة.

وتشمل المحافظات التي تتابع تأثيرات نوة المكنسة بصورة خاصة الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط، لكن ذلك لا يعني صدور قرار موحد بتعطيل الدراسة فيها جميعًا.

ويكون الحسم النهائي بشأن الإجازة الاستثنائية من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن دواوين المحافظات، وليس بمجرد تداول موعد النوة أو توقعات سقوط الأمطار.

لماذا سميت نوة المكنسة بهذا الاسم؟

يرتبط اسم نوة المكنسة بتسمية قديمة أطلقها الصيادون على هذه الفترة من العام، بسبب شدة الرياح التي تهب خلالها، والتي وصفوا تأثيرها بأنها تكنس البحر نتيجة التغيرات القوية التي تحدث في حركة المياه والتيارات البحرية.

وتكون الرياح المصاحبة للنوة شمالية غربية، وهي رياح باردة قد تؤدي إلى اضطرابات بحرية واضحة، مع تغيرات في حركة الأمواج والتيارات، الأمر الذي يجعل هذه الفترة من الأوقات التي تتطلب استعدادًا من العاملين في الصيد والأنشطة البحرية.

كما ارتبطت تسمية النوة بطبيعة التغيرات الجوية المصاحبة لها، إذ تتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق الساحلية، لتصبح واحدة من أبرز علامات اقتراب فصل الشتاء في المدن المطلة على البحر المتوسط.

وتؤثر هذه الظروف على الأنشطة البحرية، خاصة في الأيام التي تشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح وارتفاعًا في الأمواج، ما يستدعي متابعة التحذيرات المتعلقة بحالة البحر قبل ممارسة الصيد أو الأنشطة التي تتطلب الخروج إلى المياه.



المحافظات الأكثر تأثرًا بنوة المكنسة 2026

تؤثر نوة المكنسة بصورة أساسية على عدد من المحافظات الساحلية، وتختلف حدة تأثيرها من محافظة إلى أخرى وفقًا لموقعها الجغرافي وطبيعة تعرضها للرياح والأمطار.

وتشمل أبرز المحافظات المتوقع تأثرها بالنوة:

الإسكندرية: تعد من أبرز المدن الساحلية المرتبطة بالنوات الشتوية، وقد تشهد أمطارًا ورياحًا واضطرابًا في حركة البحر.

تعد من أبرز المدن الساحلية المرتبطة بالنوات الشتوية، وقد تشهد أمطارًا ورياحًا واضطرابًا في حركة البحر. مطروح: تقع ضمن المناطق الساحلية التي قد تتأثر بالرياح والأمطار المصاحبة للنوة.

تقع ضمن المناطق الساحلية التي قد تتأثر بالرياح والأمطار المصاحبة للنوة. البحيرة: قد تتأثر بعض مناطقها بالتغيرات الجوية وفرص سقوط الأمطار.

قد تتأثر بعض مناطقها بالتغيرات الجوية وفرص سقوط الأمطار. كفر الشيخ: تشمل المناطق الساحلية بها نطاق التأثر المحتمل بالنوة.

تشمل المناطق الساحلية بها نطاق التأثر المحتمل بالنوة. بورسعيد: قد تشهد نشاطًا للرياح واضطرابًا في حركة الأمواج.

قد تشهد نشاطًا للرياح واضطرابًا في حركة الأمواج. دمياط: تدخل ضمن المحافظات الساحلية التي تتأثر بالنوات الشتوية.

ولا يعني ذلك تعرض جميع هذه المحافظات إلى الدرجة نفسها من الأمطار أو الرياح، إذ تتفاوت شدة الظواهر الجوية بحسب تطور الحالة الجوية وموقع كل منطقة.

أنواع النوات الشتوية ومواعيدها في مصر

تشهد المناطق الساحلية على مدار العام مجموعة من النوات التي تختلف في توقيتاتها ومددها واتجاهات الرياح المصاحبة لها، كما تتباين طبيعة كل نوة بين الممطرة وشديدة الأمطار والساخنة وغير الممطرة.

وتضم قائمة النوات ومواعيدها المعتادة عددًا من الأنواع، من بينها: