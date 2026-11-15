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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يشيد بمشروعات النقل وطريق الجلالة: هناك أعمال تنفذ على مدار الساعة لخدمة المواطنين

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أشاد الإعلامي أحمد موسى بجهود تطوير مشروعات البنية التحتية والنقل في مصر، مشيرًا إلى ما شاهده من أعمال تنفيذية خلال مروره بطريق الجلالة، ومؤكدًا أن هذه المشروعات تتطلب جهودًا كبيرة من العاملين في مواقع التنفيذ.

طريق الجلالة أُنشئ وفق معايير عالية

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أنه شاهد بنفسه عمالًا يواصلون العمل وسط الجبال وفي درجات الحرارة المرتفعة خلال شهر أغسطس، من أجل استكمال تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن طريق الجلالة أُنشئ وفق معايير عالية من الكفاءة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تحدث عن مدينة وجامعة الجلالة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تمثل جزءًا من خطط التنمية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وانتقد ما وصفه بتجاهل البعض للحديث عن الجوانب الإيجابية لهذه المشروعات والتركيز على الانتقادات فقط.

تطوير الخدمات وتحسين البنية التحتية

وأكد موسى أن قناة «صدى البلد» تحرص على متابعة المشروعات القومية ومواقع تنفيذها، مشيرًا إلى استمرار العمل في عدد من المشروعات على مدار الساعة بهدف تطوير الخدمات وتحسين البنية التحتية في مختلف أنحاء الجمهورية.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى طريق الجلالة البنية التحتية

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