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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الموساد يبحث مع مسؤولين أمريكيين تداعيات الملف الإيراني على أمن إسرائيل

رئيس الموساد رومان جوفمان
رئيس الموساد رومان جوفمان
فرناس حفظي

أجرى رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، رومان جوفمان، محادثات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) جون راتكليف، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، تناولت تطورات الملف الإيراني وانعكاساتها على الأمن الإسرائيلي، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، أن جوفمان زار العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقى راتكليف، قبل أن يتوجه إلى مدينة ميامي للقاء ويتكوف، في إطار مباحثات مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب مع إيران.

وتأتي هذه التحركات في وقت يمارس فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف العمليات العسكرية ضد طهران، وسط تفضيل الإدارة الأمريكية مواصلة الضغوط الاقتصادية والبحرية على إيران، مع إبقاء المسار الدبلوماسي مطروحًا.

وبحسب تقرير نشره موقع «أكسيوس»، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، فإن زيارة جوفمان جاءت في سياق مساعي نتنياهو لإقناع واشنطن بالعودة إلى الخيار العسكري، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الموساد أو وكالة الاستخبارات المركزية أو البيت الأبيض بشأن تفاصيل اللقاءات.

وفي السياق ذاته، أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جوفمان عاد إلى إسرائيل الأحد، ومن المقرر أن يشارك في اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر، حيث يطلع الوزراء على نتائج زيارته والمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بإيران، على أن يعقد لقاءً منفصلًا مع نتنياهو عقب الاجتماع.

وتعكس هذه الاتصالات استمرار التنسيق الأمني والاستخباراتي بين واشنطن وتل أبيب بشأن إيران، في ظل تباين التقارير حول الخيارات المطروحة للتعامل مع طهران، بين مواصلة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية والعودة إلى العمليات العسكرية.

رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف

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