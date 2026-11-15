موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد

يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، وفق الجدول الزمني الذي حددته وزارة المالية لتنظيم صرف مستحقات الموظفين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وسط اهتمام متزايد بمعرفة مواعيد إتاحة الرواتب ووسائل الحصول عليها، إلى جانب قيمة الحد الأدنى للأجور المقررة لكل درجة وظيفية.

ويترقب ملايين العاملين بالدولة موعد إيداع مرتبات نوفمبر، لتدبير احتياجاتهم المعيشية والوفاء بالالتزامات الشهرية، خاصة مع اختلاف قيمة الرواتب وفقًا للدرجات الوظيفية التي يشغلها الموظفون، وتعدد وسائل صرف المستحقات المالية، سواء من خلال ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك أو المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمي.

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وتتجه الأنظار أيضًا إلى موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، والتي ترتبط ببداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2027، وفقًا للقرارات الحكومية المرتقبة بشأن الأجور، بالتزامن مع مستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه شهريًا بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، من خلال زيادات تدريجية خلال السنوات المالية المقبلة.

متى موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة؟

حددت وزارة المالية يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات الشهر للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وذلك وفق الجدول الزمني المخصص لإتاحة المستحقات المالية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

ويأتي تحديد موعد الصرف في إطار تنظيم عمليات إتاحة الرواتب وتوزيع الجهات الحكومية على المواعيد المحددة، بما يساعد على تيسير حصول العاملين على مستحقاتهم الشهرية من خلال الوسائل المصرفية والإلكترونية المتاحة.

ويحظى موعد صرف مرتبات نوفمبر باهتمام كبير من الموظفين، الذين يحرصون على متابعة توقيت إيداع الرواتب لمعرفة موعد حصولهم على المستحقات المالية، والاستعداد للالتزامات الأسرية والمعيشية المرتبطة ببداية ونهاية كل شهر.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات الصرف اعتبارًا من الثلاثاء 24 نوفمبر، وفق المواعيد المحددة من وزارة المالية.

ما أماكن صرف مرتبات نوفمبر 2026؟

أتاحت وزارة المالية للعاملين بالدولة مجموعة من الوسائل التي يمكن من خلالها الحصول على مرتبات شهر نوفمبر 2026، بما يوفر بدائل متعددة أمام الموظفين لصرف مستحقاتهم المالية دون الاعتماد على وسيلة واحدة.

وتشمل أماكن ووسائل صرف المرتبات الآتي:

ماكينات الصراف الآلي «ATM».

فروع البنوك.

المحافظ الإلكترونية.

بطاقات «ميزة».

تطبيقات الدفع الرقمي.

وتتيح هذه الوسائل للموظفين اختيار طريقة الحصول على مستحقاتهم المالية وفقًا للوسائل المتاحة لديهم، سواء من خلال السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو استخدام الخدمات المصرفية والإلكترونية.

وتأتي تعددية وسائل الصرف في إطار تسهيل حصول العاملين بالجهاز الإداري للدولة على رواتبهم الشهرية، مع إمكانية الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة في عمليات الدفع والتحويل المالي.

ما جدول الحد الأدنى للأجور 2026 حسب الدرجات الوظيفية؟

تختلف قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وفقًا للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف، حيث حددت الحكومة مستويات مالية متفاوتة للدرجات المختلفة، وفق الجدول الوارد للحد الأدنى للأجور لعام 2026.

وجاءت قيمة الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية على النحو الآتي:

الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9100 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9300 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9100 جنيه.

الدرجة السادسة: 8100 جنيه.

ويعكس هذا الجدول اختلاف الحد الأدنى للأجور وفقًا للتدرج الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تحصل كل درجة على قيمة محددة، بما يتيح للموظفين التعرف على الحد الأدنى المقرر للدرجة الوظيفية التي ينتمون إليها.

ويزداد اهتمام العاملين بالدولة بمتابعة جدول الأجور بالتزامن مع صرف المرتبات الشهرية، خاصة في ظل الترقب المستمر لأي قرارات جديدة تتعلق بتحسين دخول الموظفين وزيادة الأجور خلال الفترات المقبلة.

متى يتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور المقبلة في مصر؟

من المقرر أن ترتبط الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ببداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2027، وفقًا للقرارات الحكومية التي ستصدر بشأن ملف الأجور خلال الفترة المقبلة.

ويترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة الإعلان عن تفاصيل الزيادة المرتقبة، بما يشمل قيمتها وآليات تطبيقها والدرجات الوظيفية المستفيدة منها، في ضوء القرارات التي ستصدرها الحكومة بشأن تحسين دخول الموظفين.

ويأتي ارتباط الزيادة ببداية السنة المالية الجديدة في إطار تنظيم القرارات المالية المتعلقة بالأجور، وتحديد المخصصات اللازمة لتنفيذ أي زيادات جديدة للعاملين بالدولة.

أما بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص، فتخضع الزيادات الخاصة بهم لقرارات المجلس القومي للأجور، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، إلى جانب قدرة المؤسسات والشركات على تحمل الزيادات الجديدة.

وبذلك تختلف آليات تحديد الزيادات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع الخاص، حيث ترتبط زيادات القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور والظروف الاقتصادية وقدرة المنشآت على تحمل الأعباء المالية الإضافية.

هل تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه؟

تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه شهريًا بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين دخول الموظفين بالجهاز الإداري للدولة على مدار السنوات المالية المقبلة.

وتعتمد هذه الخطة على تنفيذ زيادات تدريجية في الأجور، وفقًا لآليات تنفيذية يجري إعدادها لتحديد الزيادات المرتقبة لكل درجة وظيفية، بما يساهم في تحسين مستويات دخول العاملين بالدولة.

ويأتي هذا المستهدف في إطار توجه الحكومة نحو تطوير منظومة الأجور وتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالجهاز الإداري، مع مراعاة اختلاف الدرجات الوظيفية وتحديد الزيادات وفقًا للضوابط والآليات التي سيتم اعتمادها.

ويمثل الوصول إلى الحد الأدنى للأجور عند 15 ألف جنيه شهريًا بحلول نهاية العام المالي 2029-2030 مستهدفًا حكوميًا يمتد تنفيذه على عدة سنوات مالية، وليس زيادة مقررة للتطبيق الفوري، حيث تعتمد الخطة على زيادات تدريجية خلال الفترة المقبلة.

كم بلغت آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور خلال 2026؟

أقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بقيمة 1000 جنيه، ليرتفع من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2026.

وجاءت هذه الزيادة ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحسين دخول الموظفين ومواجهة الأعباء المعيشية، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور بما يوفر دعمًا إضافيًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتأتي الزيادة التي أقرتها الحكومة في يوليو 2026 ضمن القرارات المرتبطة بتطوير مستويات الأجور، بالتزامن مع استمرار متابعة ملف الزيادات الجديدة المقرر ارتباطها ببداية السنة المالية في يوليو 2027.

كما يرتبط هذا التوجه بالمستهدف الحكومي المعلن للوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه شهريًا بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، من خلال تطبيق زيادات تدريجية وفقًا للآليات التنفيذية والقرارات الحكومية المرتقبة.

ما أهم المعلومات عن مرتبات نوفمبر 2026 والزيادات الجديدة؟

تتركز أهم التفاصيل التي يبحث عنها العاملون بالدولة بشأن مرتبات نوفمبر 2026 في موعد بدء الصرف يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، والوسائل المتاحة للحصول على الرواتب، وقيمة الحد الأدنى للأجور حسب الدرجة الوظيفية.

كما تشمل المعلومات المهمة موعد الزيادة الجديدة المرتقبة في الأجور، والتي ترتبط ببداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2027، إلى جانب مستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه شهريًا بحلول نهاية العام المالي 2029-2030.

وبينما يستعد الموظفون للحصول على مرتبات نوفمبر وفق المواعيد المحددة، يظل ملف تحسين الأجور من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام العاملين بالدولة، خاصة مع استمرار الترقب للقرارات الحكومية المقبلة بشأن الزيادات وآليات تطبيقها على الدرجات الوظيفية المختلفة.