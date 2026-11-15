قصور الثقافة تطلق الدورة الثانية من ملتقى "همم للقمم"

انطلقت بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، اليوم الأحد فعاليات الدورة الثانية من ملتقى الطفل "همم للقمم"، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقاف برئاسة الفنان هشام عطوة، وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري، في إطار برامج وزارة الثقافة لدعم وتمكين الأطفال ذوي الهمم وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية من خلال الفنون والحرف التراثية.

وشهدت فعاليات الافتتاح الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، والدكتورة هبة كمال مدير عام التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، وعبير شلتوت مديرة قصر ثقافة الطفل، واستهل البرنامج الافتتاحي بعرض فيلم وثائقي تضمن مشاهد من الدورة الأولى للملتقى، رؤية وإخراج جمال عثمان.

وأكدت الدكتورة حنان موسى. أن الملتقى الذي يستهدف دمج المواهب وتبادل الخبرات وتنمية المهارات والقدرات الإبداعية لدى الأطفال، كما حثت المشاركين على التعبير عن انطباعاتهم ومقترحاتهم في ختام الملتقى، للاستفادة منها وتطوير الفعاليات في الدورات المقبلة.

وأكدت الدكتورة هبة كمال أن الملتقى يجسد حق كل طفل في الحصول على فرصة للتعبير عن هويته وقدراته، من خلال المشاركة الفعالة في الورش والفعاليات، وتحقيق الدمج عبر الفنون المختلفة والحرف التراثية، بما يفتح آفاقا جديدة أمام الأطفال، كما وجهت الشكر لكل من يدعم إبداعات الأطفال من ذوي الهمم، وللقيادات المشاركة في الملتقى.

وشهد اليوم الأول تنفيذ مجموعة متنوعة من الورش الفنية والثقافية والحرفية، حيث قدمت شيرين عبد المولى ورشة تثقيفية وفنية بعنوان "بيئتي حقي وحكايتي"، استهدفت تعريف الأطفال بالبيئة المحيطة ومفهومها، وأسفرت عن إعداد كتاب مصور ثنائي الأبعاد باستخدام خامات متنوعة من الورق والفوم.

كما قدمت الدكتورة كريمة الديب ورشة فنية بعنوان "كوكب واحد إيد واحدة"، استهدفت تنمية التعبير الفني لدى الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، من خلال الدمج بين الرسم والطباعة بالبصمات.

وفي إطار توظيف الخامات البيئية في إنتاج أعمال فنية مبتكرة، قدمت ورشة لإعادة تدوير المخلفات من خلال استخدام خامات متنوعة من البلاستيك والخيوط والخرز في تصنيع العرائس، وأخرى للحرف اليدوية لتصنيع حقائب من القماش وتزيينها بالحلي والأزرار، وورشة الرسم على الزجاج وورشة الكونكريت، والتدريب على تقنيات التشكيل والتلوين وتنمية مهارات التآزر الحركي البصري والعصبي والحس الفني.

واختتمت فعاليات اليوم ببروفة الأداء الحركي لتدريب المشاركين على استعراضات من الفلكلور، تدريب رانيا شلتوت وغادة علي وإسراء حسان، بالإضافة إلى عرض مسرحية "الوردة الزرقاء"، تأليف وإخراج فاطمة المعدول، وتحريك فريق عرائس جاردن سيتي، وسط تفاعل الحضور، في إطار فني وترفيهي يهدف إلى ترسيخ قيم تقبل الآخر والمشاركة الفعالة في الحياة.

وشهدت الفعاليات مشاركة أطفال من رواد القصر، ومدرسة فاطمة الزهراء ومركز شباب حلوان وجمعية يونيفاي وجمعية الرعاية المتكاملة، في تجربة تستهدف تعزيز الدمج والتواصل وتبادل الخبرات بين الأطفال.

وتقام فعاليات الملتقى بالتعاون بين إدارتي التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة والإدارة العامة لثقافة الطفل، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والإدارة المركزية للشئون الثقافية، تأكيدا لدور قصور الثقافة في دعم قضايا الدمج المجتمعي وتوفير مساحات آمنة ومحفزة للإبداع، وإبراز طاقات الأطفال وقدراتهم الفنية.