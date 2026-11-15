بمشاركة كندا.. قمة الفرانكوفونية في كمبوديا تبحث السلام والتنمية وتعزيز التعاون التكنولوجي

تتصدر قضايا السلام والوقاية من الأزمات والتنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي جدول أعمال القمة العشرين للفرانكوفونية، التي تستضيفها العاصمة الكمبودية بنوم بنه، تحت شعار "إعادة الاستثمار في السلام من أجل رخاء مشترك واستقرار دائم"، بمشاركة كندا وقادة وممثلي الدول والحكومات المنضوية في الفضاء الفرانكوفوني.

وفي هذا الإطار، وصل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأحد، إلى بنوم بنه للمشاركة في أعمال القمة، في إطار زيارة تشهدها كمبوديا لعدد من قادة الدول الناطقة بالفرنسية.

وتوجه كارني، عقب وصوله إلى البلاد، إلى مركز كوه بيتش للمؤتمرات والمعارض، حيث تقام فعاليات معرض ومنتدى "فرانكوتك 2026"، أحد أبرز الفعاليات المصاحبة للقمة، والذي يجمع رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين وممثلي المؤسسات العاملة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وتركز مناقشات "فرانكوتك 2026"، الذي انطلقت فعالياته في 14 نوفمبر الجاري، على الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية، إلى جانب بحث فرص الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية بين دول الفرانكوفونية.

تأتي هذه المناقشات في وقت تسعى فيه المنظمة الدولية للفرانكوفونية إلى توسيع مجالات تعاونها لتشمل، إلى جانب اللغة والثقافة والتعليم، قطاعات الاقتصاد والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، بما يعزز الروابط بين دولها المنتشرة في القارات الخمس.

ومن المقرر أن يناقش قادة الدول والحكومات خلال القمة عددًا من القضايا الاستراتيجية، من بينها سبل منع الأزمات وتعزيز السلام والتعاون متعدد الأطراف، فضلاً عن تحديد أولويات المنظمة حتى عام 2030 وانتخاب أمينها العام للسنوات الأربع المقبلة.

وتكتسب القمة أهمية خاصة باعتبارها المرة الأولى التي تستضيف فيها كمبوديا هذا الحدث، الذي يمثل منصة رئيسية للحوار والتعاون بين دول وحكومات الفضاء الفرانكوفوني.