تأجيل محاكمة 55 متهما في خلية التجمع الإرهابية لـ 16 يناير 2027

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 55 متهما في القضية رقم 4661 لسنة لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2154 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 16 يناير 2027، لمناقشة شاهد الإثبات الأول والمرافعة.

هيئة المحكمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

محاكمة 55 متهما بخلية التجمع الإرهابية

كشفت تحقيقات النيابة العامة انضمام جميع المتهمين إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.