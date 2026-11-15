غربلة عقود لاعبي الأهلي قبل يناير.. هاني يقترب وياسر إبراهيم مهدد بالرحيل وبن شرقي ينتظر العرض

تواصل إدارة النادي الأهلي تحركاتها لحسم عدد من الملفات التعاقدية المهمة داخل الفريق الأول لكرة القدم، في إطار خطة تستهدف الحفاظ على القوام الأساسي، وتأمين مستقبل بعض العناصر الشابة، بالتزامن مع الاستعداد لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتعمل إدارة الكرة على إنهاء ملفات التجديد وفق السياسة المالية المعتمدة داخل النادي، مع التمسك بسقف محدد للعقود، والاستعانة بالامتيازات الإعلانية في بعض المفاوضات، لتقريب وجهات النظر مع اللاعبين دون تحميل خزينة النادي أعباء مالية إضافية.

محمد هاني يقترب من تجديد عقده مع الأهلي

يأتي محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، في مقدمة الملفات التي تسعى إدارة الأهلي لحسمها خلال الفترة المقبلة، حيث تستعد لعقد جلسة جديدة مع اللاعب عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، لاستكمال الاتفاق بشأن تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتتمسك إدارة النادي بالشروط المالية التي سبق تحديدها، دون إجراء تغييرات على سياستها في ملف تجديد العقود، خاصة أن حصول اللاعب على امتياز إعلاني جديد ساهم في تهيئة الأجواء وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، تمهيدًا للإعلان عن استمرار اللاعب مع القلعة الحمراء.

الأهلي يترك قرار ياسر إبراهيم للمدافع

وفي ملف آخر، يختلف موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، عن نظيره محمد هاني، بعدما قدمت إدارة الأهلي عرضها المالي وشروطها الخاصة بتجديد التعاقد، وتركت للاعب حرية اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.

وبحسب مصدر داخل النادي، لا توجد نية لعقد جلسة جديدة مع المدافع في الوقت الحالي، حيث أصبح أمامه خياران؛ إما الموافقة على العرض المقدم والاستمرار بقميص الأهلي، أو استكمال عقده الحالي حتى نهايته، ثم الرحيل حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.

أفشة وحمزة علاء ضمن حسابات التجديد

وبالنسبة لمحمد مجدي أفشة، لم تبدأ إدارة الأهلي المفاوضات الرسمية معه حتى الآن، رغم وجود اتجاه داخل النادي لتمديد عقده وإعادة النظر في بعض بنوده المالية خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تبدأ الخطوات الفعلية بمجرد فتح الملف بصورة رسمية، في الوقت الذي اقترب فيه الأهلي من إنهاء إجراءات تجديد وتعديل عقد حارس المرمى حمزة علاء، مع ترقب حسم الاتفاق خلال الأيام المقبلة.

الأهلي يؤمن مستقبل كباكا ومحمد رأفت قبل الإعارة

وعلى صعيد العناصر الشابة، تسعى إدارة الأهلي إلى تأمين حقوق النادي التعاقدية قبل الموافقة على خروج بعض اللاعبين للإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتستعد الإدارة لعقد جلسة مع محمد رأفت، مهاجم الفريق، لتمديد عقده أولًا، قبل السماح له بخوض تجربة إعارة تمنحه فرصة المشاركة بصورة منتظمة واكتساب المزيد من الخبرات.

كما تعمل الإدارة على ترتيب الوضع التعاقدي لأحمد خالد كباكا، تمهيدًا لدراسة إعارته خلال يناير، بينما نجح النادي بالفعل في حسم ملف عمر سيد معوض، بعدما مدد اللاعب تعاقده مع القلعة الحمراء.

عرض جديد ينتظر أشرف بن شرقي لتجديد عقده

أما على مستوى المحترفين، فيأتي المغربي أشرف بن شرقي ضمن أبرز الأسماء التي ترغب إدارة الأهلي في الإبقاء عليها، حيث تدرس تقديم عرض جديد لتمديد تعاقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتتحرك الإدارة في هذا الملف وفقًا للسقف المالي المحدد للتعاقدات الأجنبية، مع اتجاه لتخفيض القيمة المالية المباشرة للعقد، مقابل فتح الباب أمام حصول اللاعب على امتيازات إعلانية تحقق له عوائد إضافية.

وتكشف هذه التحركات عن رغبة إدارة الأهلي في إغلاق أكبر عدد ممكن من الملفات التعاقدية قبل حلول فترة الانتقالات الشتوية، سواء فيما يتعلق باللاعبين الأساسيين أو العناصر الشابة، مع الحفاظ على استقرار الفريق وتوازن ميزانيته، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.