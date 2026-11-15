محافظ كفرالشيخ يثمن جهود دار الإفتاء في مواكبة التحول الرقمي

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هنأ محافظ كفرالشيخ المهندس إبراهيم مكي، اليوم / الأحد / الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، بمناسبة إطلاق التطبيق الإلكتروني الجديد لدار الإفتاء المصرية.

جاء ذلك على هامش فعاليات مبادرة «دكان الفرحة» الذي نظمها صندوق تحيا مصر بجامعة كفرالشيخ، مشيدًا بهذه الخطوة التي تستهدف تطوير الخدمات الإفتائية وتيسير وصول المواطنين إليها، ومواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات الدينية.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن إطلاق التطبيق يمثل إضافة مهمة للجهود المبذولة في نشر الوعي الديني الصحيح، وتوفير مصادر موثوقة للإجابة عن استفسارات المواطنين، بما يسهم في مواجهة الأفكار المغلوطة وتعزيز الفهم المستنير لتعاليم الدين الإسلامي.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخطاب الديني وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الإفتائية، مثمنًا جهود دار الإفتاء المصرية في مواكبة التحول الرقمي وتقديم خدماتها بصورة أكثر سهولة ويسرًا لمختلف فئات المجتمع.