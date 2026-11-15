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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس غدا في مصر الإثنين 16 نوفمبر 2026 ودرجات الحرارة

حالة الطقس غدًا في مصر الاثنين 16 نوفمبر 2026 ودرجات الحرارة
حالة الطقس غدًا في مصر الاثنين 16 نوفمبر 2026 ودرجات الحرارة
عبد الفتاح تركي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الاثنين 16 نوفمبر 2026، محذِّرة من تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، قد تصل إلى حد الضباب على عدد من الطرق، وتتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، بالتزامن مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين، ونشاط متقطع للرياح في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتشهد البلاد أجواءً خريفية تتفاوت درجات حرارتها بين المناطق المختلفة، حيث يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

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حالة الطقس في مصر

وتأتي الشبورة المائية في مقدمة الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين، إذ تبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية فجرًا وتستمر حتى العاشرة صباحًا، وتؤثر في عدد من الطرق الممتدة من شمال البلاد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهو ما دفع الهيئة إلى مناشدة المواطنين توخي الحذر والالتزام بإرشادات القيادة الآمنة، خاصة مع احتمالات تراجع الرؤية الأفقية.

ما حالة الطقس غدًا الاثنين 16 نوفمبر 2026 في مصر؟

وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد مصر غدًا الاثنين طقسًا خريفيًا معتدلًا إلى مائل للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، مع ارتفاع الإحساس بالحرارة نسبيًا في جنوب الصعيد، حيث يسود طقس حار مقارنة ببقية أنحاء الجمهورية.

وفي المقابل، تنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات المساء والليل، لتصبح الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة خلال الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وهو ما يعكس التباين في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل خلال هذه الفترة من فصل الخريف.

وتتطلب هذه الأجواء الانتباه عند اختيار الملابس المناسبة، خاصة خلال التحرك في الصباح الباكر أو العودة في ساعات الليل، مع متابعة التحديثات الجوية الرسمية للتعرف على أي تغيرات قد تطرأ على حالة الطقس.

هل توجد شبورة مائية كثيفة غدًا الاثنين وأين تظهر؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين 16 نوفمبر 2026، مع احتمالية وصولها إلى حد الضباب على بعض الطرق، بما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

وتبدأ الشبورة المائية اعتبارًا من الساعة الثانية فجرًا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، وتؤثر على مناطق من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة أن مستوى الرؤية الأفقية قد ينخفض إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق، الأمر الذي يزيد من أهمية الانتباه أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق السريعة والمناطق التي تتأثر بكثافة الشبورة خلال الصباح الباكر.

وتعد هذه الظاهرة من أبرز التحذيرات الجوية المرتبطة بطقس الغد، نظرًا لما قد تسببه من صعوبة في رؤية المركبات والعوائق على الطرق، وهو ما يستدعي تقليل السرعة والالتزام بمسافات الأمان وعدم التسرع أثناء القيادة.

حالة الطقس حتي نهاية الاسبوع

هل تسقط أمطار غدًا الاثنين 16 نوفمبر 2026 في المحافظات؟

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة خلال يوم الاثنين.

وتتركز فرص الأمطار وفقًا للتوقعات المعلنة على هذه المناطق، ولم يتضمن بيان الهيئة المشار إليه توقعات بسقوط أمطار على نطاق واسع من الجمهورية.

وتأتي الأمطار الخفيفة ضمن مجموعة الظواهر الجوية المتوقعة خلال طقس الغد، إلى جانب الشبورة المائية الكثيفة ونشاط الرياح المتقطع في بعض المناطق، ما يجعل متابعة النشرات الجوية أمرًا مهمًا للتعرف على تطورات الحالة الجوية.

أين تنشط الرياح غدًا الاثنين في مصر؟

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتشمل المناطق المتأثرة القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ومن المتوقع أن يكون نشاط الرياح على فترات غير مستمرة، بالتزامن مع الأجواء الخريفية التي تسيطر على أغلب أنحاء الجمهورية، دون أن يعني ذلك استمرار نشاطها طوال ساعات اليوم.

وتندرج هذه الظاهرة ضمن التغيرات الجوية التي تتابعها الهيئة خلال فصل الخريف، مع استمرار مراقبة خرائط الطقس وإعلان أي مستجدات تتعلق بالظواهر المتوقعة.

كم تبلغ درجات الحرارة غدًا الاثنين 16 نوفمبر 2026؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 25 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى.

وفي شمال الصعيد، ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 29 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى، بينما يسجل جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة بين المناطق المذكورة، بواقع 32 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى.

وتوضح درجات الحرارة المتوقعة وجود تفاوت بين شمال البلاد وجنوبها، حيث تسجل مناطق جنوب الصعيد أعلى درجة حرارة عظمى، في حين تنخفض درجات الحرارة الصغرى في شمال الصعيد مقارنة ببقية المناطق الواردة في التوقعات.

حالة الطقس

ما درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري؟

تسجل درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 نحو 26 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، بالتزامن مع نشاط متقطع للرياح وفرص تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتعكس هذه الدرجات استمرار الأجواء الخريفية على المنطقة، مع اختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل، وهو ما يستدعي الانتباه إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الفترات المتأخرة من اليوم.

كم تسجل درجات الحرارة في السواحل الشمالية غدًا؟

تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في السواحل الشمالية إلى 25 درجة، بينما تسجل الصغرى 16 درجة، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غدًا الاثنين.

وتأتي هذه الدرجات في إطار الأجواء الخريفية التي تشهدها البلاد، مع توقعات بتكون الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد خلال ساعات الصباح الباكر.

ما درجات الحرارة المتوقعة في شمال وجنوب الصعيد؟

تشهد مناطق شمال الصعيد درجات حرارة تصل إلى 29 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى، بينما يسجل جنوب الصعيد 32 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى.

وبذلك يكون جنوب الصعيد المنطقة الأعلى حرارة بين المناطق الواردة في توقعات الطقس، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 32 درجة، مقابل 29 درجة في شمال الصعيد.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار التباين الحراري بين شمال وجنوب البلاد، مع سيادة أجواء حارة نسبيًا خلال النهار في جنوب الصعيد، وانخفاض درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر.

الطقس

ما تحذيرات الأرصاد الجوية للمواطنين أثناء الشبورة المائية؟

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين ضرورة متابعة النشرات والتحديثات الجوية الرسمية، والالتزام بتعليمات القيادة الآمنة خلال فترات تكون الشبورة المائية، خاصة مع احتمالية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق.

وتزداد أهمية هذه التحذيرات خلال الفترة الممتدة من الساعة الثانية فجرًا حتى العاشرة صباحًا، وهي الفترة المحددة لتكون الشبورة المائية وفقًا لتوقعات الهيئة.

كما تستدعي القيادة خلال هذه الأجواء الانتباه الشديد، وعدم تجاهل التحذيرات المرتبطة بانخفاض الرؤية، حرصًا على سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق.

هل تتغير توقعات الطقس خلال الساعات المقبلة؟

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار متابعة التغيرات السريعة في خرائط الطقس، خاصة خلال فصل الخريف، مع العمل على تحديث التوقعات وإعلان أي مستجدات فور حدوثها.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية الصادرة عنها بصورة مستمرة، للتعرف على أي تغييرات قد تطرأ على الظواهر الجوية أو درجات الحرارة المتوقعة، خاصة في ظل احتمالات تكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر.

إعادة فتح ميناء برج البرلس واستئناف حركة الصيد عقب تحسن الطقس

وبحسب التوقعات المعلنة، تتصدر الشبورة المائية الكثيفة تحذيرات طقس الاثنين 16 نوفمبر 2026، بالتزامن مع فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين ونشاط متقطع للرياح في القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع استمرار الأجواء الخريفية وتفاوت درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها.

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