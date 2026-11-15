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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطران الكنيسة الأسقفية يلتقي الأمين العام لمجلس كنائس مصر

مطران الكنيسة الأسقفية
مطران الكنيسة الأسقفية
أ ش أ

استقبل رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية المطران الدكتور سامي فوزي شحاتة، اليوم الأحد، الأمين العام لمجلس كنائس مصر القس بطرس فؤاد، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، في إطار جولة يجريها الأخير للتعرف على الكنائس الأعضاء بالمجلس ولقاء رؤسائها، عقب توليه مهام منصبه.

تناول اللقاء التعريف بتاريخ الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وأنشطتها وخدماتها الروحية والمجتمعية والتنموية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين الكنائس الأعضاء وتطوير العمل المشترك من خلال مجلس كنائس مصر.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل دور المجلس خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز التواصل بين الكنائس الأعضاء، بما يسهم في تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بشأن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، أعرب القس بطرس فؤاد عن تقديره للقاء، مؤكدا حرصه على التواصل مع رؤساء الكنائس والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن تطوير أداء المجلس وتفعيل لجانه وأنشطته.

وفي ختام الزيارة، أهدى المطران سامي فوزي كتابا تعريفيا عن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية إلى الأمين العام للمجلس.

حضر اللقاء القس يشوع بخيت الأمين العام المشارك عن الكنيسة الأسقفية بالمجلس، والأرشيديكون ياسر كوكو، راعي الخدمة السودانية لأبرشية مصر.

رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية المطران الدكتور سامي فوزي شحاتة الأمين العام لمجلس كنائس مصر

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