برلماني: 70 مليون مواطن منتفعين بالتأمين الصحي

أكد المهندس هاني شحاتة، عضو مجلس النواب، أن العلاج حق دستوري أصيل لكل مواطن، مشيرًا إلى أن أكثر من 70 مليون مواطن يستفيدون من خدمات التأمين الصحي، وفقًا لآخر الإحصائيات.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن أصحاب المعاشات قضوا سنوات طويلة في العمل والعطاء، ومن حقهم الحصول على خدمات طبية وتأمينية متميزة بعد بلوغهم سن التقاعد.

وأوضح أن المواطنين يسددون اشتراكات التأمينات والمعاشات طوال فترة عملهم، سواء في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية والاستفادة من الخدمات الطبية المناسبة عند التقدم في العمر.

وشدد على أهمية الاهتمام بالخدمات الصحية والتأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات، باعتبارها حقوقًا اكتسبوها بعد سنوات من العمل وسداد الاشتراكات.



