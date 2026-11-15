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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وفاة شخص وإصابة 25 آخرين.. اختلال عجلة القيادة وراء انقلاب أتوبيس رأس سدر/شرم الشيخ

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس
ايمن محمد

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب تابع لشركة «الندى»، على طريق رأس سدر – شرم الشيخ الدولي، أمام طريق جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة رأس سدر، إلى 25 مصابًا، بالإضافة إلى وفاة أحد الركاب، وذلك وفقًا للحصر الطبي المحدّث.

وكشفت المعلومات الأولية، أن الحادث وقع أثناء توجه الأتوبيس من محافظة المنوفية إلى مدينة شرم الشيخ، حيث اختلت عجلة القيادة من يد السائق، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على الأتوبيس وانقلابه على الطريق، وأسفر ذلك عن وفاة أحد الركاب وإصابة 25 آخرين بإصابات متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر، لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وفي السياق ذاته، انتقلت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، وفحص آثار الحادث، والوقوف على ملابساته وأسبابه، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات.

ويتابع اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، تطورات الحادث والحالة الصحية للمصابين، موجّهًا بتوفير الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة لهم، ومتابعة حالتهم الصحية بصورة مستمرة حتى تماثلهم للشفاء.

جنوب سيناء اختلال عجلة القيادة مصابين انقلاب

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