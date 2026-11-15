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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الخارجية: رعاية المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم في صدارة أولويات الدولة

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية
أ ش أ

أكد نائب وزير الخارجية للهجرة والمصريين بالخارج السفير نبيل حبشي أن رعاية المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم تأتي في صدارة أولويات الدولة، تنفيذا لتوجيهات وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذى عقده نائب وزير الخارجية، اليوم، مع أبناء الجاليات المصرية في دول غرب أفريقيا، بمشاركة سالمان السيوطي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والسفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وبحضور سفراء مصر لدى دول غرب أفريقيا.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها الوزارة لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الجاليات المصرية والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، مشيدًا بالدور المهم الذي تضطلع به الجاليات المصرية في غرب أفريقيا في توطيد العلاقات مع دول المنطقة وإسهاماتها في دعم جهود التنمية في مصر.

واستعرض أبرز المبادرات الموجهة للمصريين بالخارج ومن بينها مبادرتا "بيتك في مصر" و"علاجك في مصر"، والمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" الهادفة إلى تعزيز ارتباط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم والحفاظ على هويتهم المصرية.

وتناول جهود تطوير الخدمات القنصلية والتوسع في التحول الرقمي، مشيرا إلى إطلاق التشغيل التجريبي لتطبيق "مصري بالخارج"، الذي يتيح للمواطنين إجراء معاملاتهم القنصلية ومتابعة مراحل إنجازها إلكترونيا.

من جانبه أشاد النائب سالمان السيوطي بجهود وزارة الخارجية في التواصل المستمر مع الجاليات المصرية، مؤكدا حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون مع الوزارة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج.. مثمنًا الدور الذي تضطلع به الجاليات المصرية في أفريقيا في تمثيل مصر بصورة مشرفة.

واختُتم اللقاء بحوار تفاعلي مع أبناء الجاليات المصرية، تناول عددا من استفساراتهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات القنصلية والمبادرات المخصصة لهم، حيث أكد نائب وزير الخارجية استمرار متابعة مطالبهم ودراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

نائب وزير الخارجية السفير نبيل حبشي رعاية المصريين

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