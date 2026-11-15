الدولار يرتفع أمام الجنيه في ختام تعاملات الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعاً أمام الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026.

و تراوح سعر البيع بين 53.50 و53.88 جنيه، بينما تراوح سعر الشراء بين 53.40 و53.78 جنيه، وفق آخر تحديث للأسعار المعلنة من البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 53.72 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

جاء سعر الدولار الأعلى في ستة بنوك، هي بنك الإسكندرية، والمصرف المتحد، وبنك الكويت الوطني، والأهلي الكويتي، وأبوظبي الأول مصر، وأبوظبي الإسلامي، إذ سجل الدولار 53.78 جنيه للشراء و53.88 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار نحو 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع في أربعة بنوك، هي البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك بيت التمويل الكويتي (KFH)، وبنك البركة، وبنك إتش إس بي سي (HSBC).

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

استقر سعر الدولار عند 53.74 جنيه للشراء و53.84 جنيه للبيع في عشرة بنوك، يتقدمها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى جانب كريدي أجريكول، وقطر الوطني (QNB الأهلي)، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والمصرف العربي الدولي، والمصري الخليجي، والعربي الأفريقي الدولي، وبنك التنمية الصناعية.

البنوك الأقل سعراً للدولار اليوم

سجل الدولار 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع في بنكي التعمير والإسكان وأبوظبي التجاري.

وفي البنك العقاري المصري العربي بلغ الدولار ىلاوح53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع.

وكان بنك نكست الأقل سعراً بين البنوك، إذ سجل الدولار 53.40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية:

53.78 جنيه