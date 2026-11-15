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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: مصر حريصة على مواصلة تعزيز علاقاتها مع كمبوديا

وزير البترول يلتقي الوزير الأول المكلف بالشؤون الإسلامية بحكومة كمبوديا
وزير البترول يلتقي الوزير الأول المكلف بالشؤون الإسلامية بحكومة كمبوديا
أمل مجدى

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور عثمان حسن، الوزير الأول المكلف بالشؤون الإسلامية بحكومة كمبوديا، بحضور السفيرة هالة يوسف، سفيرة مصر لدى تايلاند ومملكة كمبوديا، وذلك على هامش مشاركة الوزير في أعمال القمة العشرين لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للفرانكوفونية، التي تستضيفها العاصمة الكمبودية بنوم بنه.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكمبوديا، في ضوء ما يجمع البلدين من روابط صداقة تاريخية وعلاقات متميزة ممتدة عبر عقود، حيث تُعد مصر من أوائل الدول العربية والإفريقية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع كمبوديا، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين وامتدادها التاريخي.


وأكد المهندس كريم بدوي حرص مصر على مواصلة تعزيز علاقاتها مع كمبوديا، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، والبناء على ما تحقق من علاقات صداقة وتفاهم متبادل، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
من جانبه، رحب الوزير الأول الكمبودي بالمهندس كريم بدوي، معربًا عن اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة التي تربطها بمصر، ومؤكدًا تطلع كمبوديا إلى دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، والاستفادة من الروابط التاريخية المتميزة بين البلدين لتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

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