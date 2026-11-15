وزير البترول يمثل مصر في قمة الفرانكوفونية بكمبوديا ويعقد لقاءات مع 3 دول

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس الوفد المصري المشارك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في جلسة للقمة العشرين لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للفرانكوفونية، التي تستضيفها العاصمة الكمبودية بنوم بنه، وذلك عقب مراسم الافتتاح، وبمشاركة قادة وممثلي حكومات الدول الأعضاء.

وتناولت الجلسة استعراض نتائج المؤتمر الوزاري للمنظمة، ومناقشة تقرير الأمين العام، إلى جانب بحث أبرز القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة، في إطار تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي مشاركة مصر في أعمال القمة تأكيدًا لحرصها على مواصلة دورها الفاعل داخل المنظمة الدولية للفرانكوفونية، وتعزيز علاقاتها مع الدول الأعضاء، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح مجالات جديدة للشراكة.

وعلى هامش أعمال القمة، عقد المهندس كريم بدوي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين، استهلها بلقاء السيدة ماري-إديث تاسييلا، وزيرة الخارجية الجابونية، حيث بحث الجانبان سبل دفع العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، لا سيما في أنشطة البترول والغاز الطبيعي والتعدين، واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين البلدين في هذه المجالات.

كما التقى وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور موريساندا كوياتي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الأفريقي والغينيين بالخارج في جمهورية غينيا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر وغينيا، وتطوير مجالات العمل المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة.

والتقى الوزير كذلك كزافييه بيتل، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي والعمل الإنساني بدوقية لوكسمبورج الكبرى، حيث بحث الجانبان فرص تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتبادل الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استكشاف فرص التعاون في مجالات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي.