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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريمونتادا مثيرة..مصر تهزم إيطاليا وتتأهل لربع نهائي رجال بكأس العالم لسلاح السيف

سلاح السيف
سلاح السيف
محمد سمير

نجح منتخب مصر لسلاح السيف في تحقيق فوزا مثيرا على نظيره الإيطالي في ثمن النهائي لمنافسات الفرق ببطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال والسيدات، التي تستضيفها مصر بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 12 وحتى 15 نوفمبر الجاري.

وتمكن منتخب مصر لسلاح السيف من تحقيق الفوز بنتيجة 45-44 باللمسة الذهبية وذلك بعدما كانت تشير النتيجة لتأخر المنتخب المصري بنتيجة 40-31.

واستطاع أحمد هشام لاعب منتخب مصر من تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة بنتيجة 14-4 ليحول تأخر المنتخب بفارق 9 نقاط لفوز مثير ويصعد بالمنتخب لربع النهائي.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره الفرنسي المصنف الأول عالميًا في تمام الساعة الواحدة إلا عشر دقائق ظهرا.

ويضم منتخب الرجال كلًا من أحمد هشام ومحمد عامر وزياد السيسي وأدهم معتز، في إطار سعي المنتخب لتحقيق نتيجة مميزة في ختام مشاركته بالبطولة بعد فوز أحمد هشام بالأمس بذهبية الفردي.

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة نحو 390 لاعبًا ولاعبة يمثلون 42 دولة من مختلف أنحاء العالم وذلك بعد الثقة التي منحها الاتحاد الدولي للسلاح لمصر بعد النجاح في تنظيم العديد من البطولات خلال السنوات الماضية.

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