قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بتطوير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات وتقليل الضغط على العملة الأجنبية
أحمد سعد: أتعمد القيام بتصرفات غريبة لتصدر التريند.. وبهاء سلطان لا يعرف الحقد أو المنافسة
جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات
قوى عاملة النواب توصي بصرف التعويضات المتأخرة في ملف التأمينات ومخاطبة الصحة لإنهاء القومسيون الطبي
إيحاءات وألفاظ إباحية خادشة .. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
وزير الخارجية يبحث مع ولي عهد الكويت العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية
بفارق 275 جنيها في الجرام.. أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الأحد
«دي لا فوينتي» يستبعد 4 لاعبين من قائمة إسبانيا أمام إنجلترا.. وعودة يامال وويليامز وأويارزابال
بإجمالي 93 قرية .. محافظ المنيا يُعلن اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ12 قرية جديدة
أحمد نبيل مانجا يُثير الجدل بقائمة من أساطير كرة القدم عبر إنستجرام
اليونيسف: إسرائيل تضع تشديدات على دخول المساعدات ومقومات الحياة إلى قطاع غزة
الفصائل اليمنية تزعم السيطرة على معسكر خرز الاستراتيجي بمحافظة لحج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة الأهلية تستضيف وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي في لقاء حول الدبلوماسية المصرية في عالم متغير

جامعة القاهرة الأهلية تستضيف وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي في لقاء حول الدبلوماسية المصرية في عالم متغير
جامعة القاهرة الأهلية تستضيف وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي في لقاء حول الدبلوماسية المصرية في عالم متغير
أ ش أ

 استضافت جامعة القاهرة الأهلية السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، في لقاء مفتوح مع طلاب كلية السياسة والاقتصاد، تحت عنوان «الدبلوماسية المصرية في عالم متغير»، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز وعي طلابها بالقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات العملية.

وتناول اللقاء، الذي عقد تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، المكلف بعمل رئيس جامعة القاهرة الأهلية، ملامح الدبلوماسية المصرية في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وانعكاساتها على العلاقات بين الدول وتوازنات القوى، ودور الدبلوماسية المصرية في التعامل معها، والحفاظ على المصالح الوطنية وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص الجامعة على إتاحة فرص مباشرة لطلابها للتواصل مع الشخصيات الوطنية والخبراء في مختلف المجالات، بما يثري معارفهم وينمي قدراتهم على التفكير النقدي والتحليل الموضوعي، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر بين الطلاب ورموز الدبلوماسية والفكر يسهم في بناء وعي الأجيال الجديدة وتعزيز قدرتهم على قراءة المتغيرات الدولية واستيعاب تحديات المستقبل.

وأضاف أن دراسة العلوم السياسية والاقتصادية تكتسب قيمتها الحقيقية من خلال التكامل بين المعرفة الأكاديمية وفهم الواقع ومتابعة الأحداث وتحليل أبعادها المختلفة، موضحًا أن الجامعة تستهدف إعداد خريج يمتلك المعرفة الأكاديمية والوعي الوطني والرؤية المستقبلية، ويستطيع استيعاب تعقيدات العالم المعاصر والمشاركة بفاعلية في خدمة وطنه.

من جانبه، قال الدكتور محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشؤون الأكاديمية، إن تنظيم اللقاء يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لربط الدراسة الأكاديمية بالواقع العملي، من خلال استضافة الشخصيات الوطنية والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، بما يسهم في إثراء العملية التعليمية وتوسيع آفاق الطلاب الفكرية والمهنية، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من التجارب والخبرات العملية.

ومن جهته، رحب الدكتور عبد الهادي العوضي، عميد كليات قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، بالسفير محمد العرابي، مشيدًا بخبرته المهنية وإسهاماته في مجال العمل الدبلوماسي، ومؤكدًا أهمية الاستفادة من تجربته في تعريف الطلاب بطبيعة العلاقات الدولية ومتطلبات العمل الدبلوماسي.

واستعرض السفير محمد العرابي، خلال اللقاء، أبرز التحولات التي يشهدها النظام الدولي، وطبيعة التحديات التي تواجه السياسة الخارجية المصرية، وأهمية امتلاك الكوادر الشابة الوعي السياسي والثقافة الدبلوماسية والقدرة على تحليل الأحداث وفهم أبعادها المختلفة.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا أجاب خلاله السفير محمد العرابي عن تساؤلات الطلاب واستفساراتهم بشأن القضايا الدبلوماسية والسياسية الراهنة، وطبيعة العمل الدبلوماسي وآليات التعامل مع التحولات الدولية.

جامعة القاهرة الأهلية السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ طلاب كلية السياسة والاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد