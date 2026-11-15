جامعة القاهرة الأهلية تستضيف وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي في لقاء حول الدبلوماسية المصرية في عالم متغير

استضافت جامعة القاهرة الأهلية السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، في لقاء مفتوح مع طلاب كلية السياسة والاقتصاد، تحت عنوان «الدبلوماسية المصرية في عالم متغير»، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز وعي طلابها بالقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات العملية.

وتناول اللقاء، الذي عقد تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، المكلف بعمل رئيس جامعة القاهرة الأهلية، ملامح الدبلوماسية المصرية في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وانعكاساتها على العلاقات بين الدول وتوازنات القوى، ودور الدبلوماسية المصرية في التعامل معها، والحفاظ على المصالح الوطنية وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص الجامعة على إتاحة فرص مباشرة لطلابها للتواصل مع الشخصيات الوطنية والخبراء في مختلف المجالات، بما يثري معارفهم وينمي قدراتهم على التفكير النقدي والتحليل الموضوعي، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر بين الطلاب ورموز الدبلوماسية والفكر يسهم في بناء وعي الأجيال الجديدة وتعزيز قدرتهم على قراءة المتغيرات الدولية واستيعاب تحديات المستقبل.

وأضاف أن دراسة العلوم السياسية والاقتصادية تكتسب قيمتها الحقيقية من خلال التكامل بين المعرفة الأكاديمية وفهم الواقع ومتابعة الأحداث وتحليل أبعادها المختلفة، موضحًا أن الجامعة تستهدف إعداد خريج يمتلك المعرفة الأكاديمية والوعي الوطني والرؤية المستقبلية، ويستطيع استيعاب تعقيدات العالم المعاصر والمشاركة بفاعلية في خدمة وطنه.

من جانبه، قال الدكتور محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشؤون الأكاديمية، إن تنظيم اللقاء يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لربط الدراسة الأكاديمية بالواقع العملي، من خلال استضافة الشخصيات الوطنية والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، بما يسهم في إثراء العملية التعليمية وتوسيع آفاق الطلاب الفكرية والمهنية، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من التجارب والخبرات العملية.

ومن جهته، رحب الدكتور عبد الهادي العوضي، عميد كليات قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، بالسفير محمد العرابي، مشيدًا بخبرته المهنية وإسهاماته في مجال العمل الدبلوماسي، ومؤكدًا أهمية الاستفادة من تجربته في تعريف الطلاب بطبيعة العلاقات الدولية ومتطلبات العمل الدبلوماسي.

واستعرض السفير محمد العرابي، خلال اللقاء، أبرز التحولات التي يشهدها النظام الدولي، وطبيعة التحديات التي تواجه السياسة الخارجية المصرية، وأهمية امتلاك الكوادر الشابة الوعي السياسي والثقافة الدبلوماسية والقدرة على تحليل الأحداث وفهم أبعادها المختلفة.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا أجاب خلاله السفير محمد العرابي عن تساؤلات الطلاب واستفساراتهم بشأن القضايا الدبلوماسية والسياسية الراهنة، وطبيعة العمل الدبلوماسي وآليات التعامل مع التحولات الدولية.