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اتبهدلنا من بعدك يا ميسي إنت ورونالدو.. أول مباراة لـ التانجو والبرتغال بعد اعتزال الدون والبرغوث
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتبهدلنا من بعدك يا ميسي إنت ورونالدو.. أول مباراة لـ التانجو والبرتغال بعد اعتزال الدون والبرغوث

رونالدو و ميسي
رونالدو و ميسي
عبدالله هشام

دخل منتخبا البرتغال والأرجنتين في أزمة كبيرة بعد اعتزال نجميهما كريستيانو رونالدو وميسي بعد سنوات من حقبة مميزة عاشها الجماهير رفقتهم.

ونجح كريستيانو رونالدو في إعادة الهيبة للبرتغال وجعلها ضمن المنتخبات المرشحة للألقاب خلال الفترة التي قضاها في الملاعب قبل اعتزاله 

أما ميسي فنجح في إعادة كأس العالم من جديد للراقصي التانجو بعد سنوات من الخسارة والابتعاد عن البطولة التي نجح مارادونا في تحقيقها.

منتخب البرتغال في ورطة بعد رونالدو 

في أول مباراة بعد اعتزال رونالدو اللعب الدولي، خسر منتخب البرتغال برباعية مقابل هدف من نظيره الدنمارك، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت رباعية الدنمارك عن طريق هويبرج وهويلوند (هدفين) وأندرسن في الدقائق 43، 49، 53، 75 ، فيما جاء هدف البرتغال الوحيد عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقة 90+3.

الأرجنتين تعاني بعد ميسي 

حقق منتخب أوروجواي فوزًا مهمًا على حساب نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب «لا بومبونيرا»، ليُلحق بأصحاب الأرض خسارتهم الأولى منذ نهائي كأس العالم 2026.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم الأفضلية الواضحة للمنتخب الأرجنتيني، الذي أهدر أكثر من فرصة للتسجيل، في ظل تألق حارس أوروجواي كريستوفر فيرمارين.

ومع بداية الشوط الثاني، تقدم منتخب أوروجواي في الدقيقة 48 بهدف عكسي سجله المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف ماكسي أراوخو الهدف الثاني في الدقيقة 53 بضربة رأس، مستغلًا ركلة ركنية.

ونجح جوليان ألفاريز في تقليص الفارق للمنتخب الأرجنتيني عند الدقيقة 73، بعدما استغل تمريرة البديل جيانلوكا بريستياني، لكن محاولات التانجو لإدراك التعادل لم تكتمل، لتنتهي المواجهة بفوز أوروجواي 2-1.

وتُعد هذه الخسارة ضربة مبكرة للمنتخب الأرجنتيني في بداية مرحلة ما بعد ليونيل ميسي، بعدما جاءت في أول ظهور للفريق عقب إعلان قائده التاريخي اعتزاله اللعب الدولي.

البرتغال الأرجنتين كريستيانو رونالدو ميسي رونالدو وميسي

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