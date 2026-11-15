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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة لمنتخب البرتغال قبل مواجهة ويلز.. إصابة برناردو سيلفا وغياب روبن دياز وبالينيا

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا
إسلام مقلد

تلقى منتخب البرتغال ضربة جديدة قبل مواجهته المرتقبة أمام ويلز، بعدما تأكد غياب برناردو سيلفا عن المباراة المقبلة، إثر تعرضه للإصابة خلال الخسارة الثقيلة أمام الدنمارك بنتيجة 4-1، في وقت يستعد فيه المنتخب لخوض الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم استبعاد برناردو سيلفا من معسكر المنتخب، عقب خضوعه لتقييم طبي من جانب الجهاز المختص، بعدما تأكد عدم جاهزيته للمشاركة في اللقاء المقبل، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ريكورد» البرتغالية.

وكان سيلفا قد سجل الهدف الوحيد للبرتغال خلال مواجهة الدنمارك، لكنه لن يتمكن من مواصلة مشواره مع المنتخب خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة.

الاتحاد البرتغالي يكشف أسباب استبعاد الثلاثي

ولم يتوقف الأمر عند غياب برناردو سيلفا، إذ أعلن الاتحاد البرتغالي أيضًا استبعاد روبن دياز وجواو بالينيا من حسابات المواجهة المقبلة أمام ويلز.

وأوضح الاتحاد، في بيانه، أن استبعاد روبن دياز وجواو بالينيا جاء بسبب بلوغهما الحد الأقصى من البطاقات الصفراء، وهو ما يترتب عليه إيقافهما وغيابهما عن المباراة المقبلة، وفقًا للوائح المسابقة.

أما برناردو سيلفا، فقد خضع لتقييم طبي من جانب إدارة الصحة والأداء التابعة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قبل اعتباره غير لائق للمشاركة، ليقرر الجهاز الفني إعفاءه من استكمال العمل مع المنتخب، دون الكشف عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها.

تفاصيل إصابة برناردو سيلفا

وكانت علامات القلق قد ظهرت على برناردو سيلفا عقب نهاية مواجهة الدنمارك، بعدما بقي على أرض الملعب يركض بمفرده، قبل أن تلتقطه عدسات المصورين بملامح بدت عليها علامات الانزعاج.

وشارك قائد البرتغال الجديد بديلًا في الدقيقة 79، عندما حل مكان برونو فرنانديز، إلا أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لاحقًا أكدت عدم قدرته على المشاركة في المباراة المقبلة.

وبغياب الثلاثي، أصبح المدرب جورجي جيسوس مطالبًا باستكمال استعداداته للمواجهة المقبلة بقائمة تضم 24 لاعبًا، بعدما فقد ثلاثة عناصر لأسباب تتعلق بالإصابة والإيقاف، في توقيت مهم من مشوار المنتخب بالبطولة.

البرتغال تحتاج نقطة واحدة لحسم صدارة المجموعة

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة ويلز، يوم الثلاثاء المقبل، في العاصمة كارديف، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

ويحتاج منتخب البرتغال إلى نقطة واحدة فقط لضمان إنهاء دور المجموعات في المركز الأول، وهو ما يمنحه أفضلية مهمة قبل قرعة الدور ربع النهائي من البطولة، المقرر إجراؤها يوم 20 نوفمبر الجاري.

كما أن تصدر المجموعة يضمن للمنتخب البرتغالي الوجود ضمن رؤوس المجموعات في قرعة الدور ربع النهائي، حال حصوله على النقطة المطلوبة أمام ويلز.

تكريم كريستيانو رونالدو ينتهي بخسارة ثقيلة أمام الدنمارك

وشهدت مواجهة البرتغال والدنمارك أجواء احتفالية قبل انطلاق المباراة، بعدما جرى تكريم الأسطورة كريستيانو رونالدو عقب إعلان اعتزاله الدولي، حيث ارتدى اللاعبون قمصانًا تحمل اسمه والرقم 7، بينما رفعت الجماهير لافتة كتب عليها «شكرًا يا قائد».

لكن الاحتفالية لم تكتمل داخل الملعب، بعدما نجح المنتخب الدنماركي في تحقيق فوز كبير بنتيجة 4-1، ليزيد الضغوط على المنتخب البرتغالي قبل مواجهته الحاسمة أمام ويلز، التي يسعى خلالها لحسم صدارة المجموعة رغم الغيابات المؤثرة.

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