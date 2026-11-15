لاستقبال ضيوف الرحمن.. السعودية تستكمل توقيع اتفاقيات تنظيم موسم الحج

أكد جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الرياض، أن توقيع أكثر من 74 اتفاقية مبكرًا بين وزارة الحج والعمرة السعودية ومكاتب شؤون الحجاج في عدد من الدول الإسلامية يسهم في تخفيف الأعباء عن الحجاج، وتسهيل رحلتهم منذ مغادرة بلدانهم وحتى الوصول إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح الوصيف أن الاتفاقيات جرى توقيعها خلال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج بمدينة جدة، مشيرًا إلى أنها تتضمن ترتيبات أعداد الحجاج والحصص المخصصة لكل دولة، وخدمات الإعاشة والإقامة، إلى جانب توفير الحافلات ووسائل النقل بين المشاعر المقدسة.

تنظيم حركة التفويج

وأضاف أن التنسيق المبكر بين الوزارة ومكاتب شؤون الحجاج والشركات المنظمة يتيح إعداد خطط متكاملة لتنظيم حركة التفويج وتحديد أماكن إقامة الحجاج، بما يسهم في انسيابية التنقل وتيسير أداء المناسك وخروج موسم حج متميز.