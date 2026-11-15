تداعيات اضطرابات أسواق الحبوب العالمية بسبب الأوضاع الأمنية في البحر الأسود

تتعرض أسواق الحبوب العالمية للاضطرابات بسبب الأوضاع الأمنية في البحر الأسود ، حيث قدرت تحليلات مؤسسة " أس اند بي جلوبال " أن حجم صادرات القمح الروسية سوف تصل إلي 5ر32 مليون طن و صادرات القمح الأوكرانية 5ر11 مليون طن خلال الموسم 2026 و2027 .

ويعتمد نظام تصدير القمح في روسيا بشكل كبير على مناطق الإنتاج والموانئ الواقعة في الجنوب؛ لذا فإن نقل كميات إضافية من الحبوب من تلك المناطق إلى منافذ التصدير عبر بحر البلطيق يتطلب مسافات نقل بري أطول، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف بينما أشارت المؤسسة إلي وجود خيارات أخري لأوكرانيا من خلال النقل البري عبر الدول الأوروبية المجاورة، لكن هذه المسارات تواجه قيوداً تشغيلية، ولا يمكن اعتبارها بديلاً كاملاً للطاقة الاستيعابية المعتادة للشحن البحري .

وتفيد تقديرات المؤسسة أن استمرار الاضطرابات في البحر الأسود سيوثر علي الإنتاج لما بعد الموسم التسويقي الحالي في حالة استمرار قيود التصدير حتي يونيو 2027 حيث تتوقع المؤسسة ضغوطا ملموسة علي زراعة المحاصيل الربيعية ؛ إذ قد تنخفض مساحة القمح الربيعي في روسيا بنسبة 20%، لتتراجع من 11 مليون هكتار إلى 8ر8 مليون هكتار مما سيؤدي بدوره إلى خفض إجمالي إنتاج القمح الروسي المتوقع من 8ر85 مليون طن إلى 4ر78 مليون طن في موسم 2027/ 2028. أما أوكرانيا، تشير التقديرات إلي أن إنتاج القمح سيبلغ 3ر 23 مليون طن في الموسم الزراعي 2027 و2028 مع الأخذ في الاعتبار أن لوجستيات التصدير وإيرادات المزارع ستكون عوامل مؤثرة في قرارات الزراعة .

وتشهد تجارة الحبوب العالمية إعادة هيكلة جوهرية في أكتوبر 2026؛ إذ أدت المخاطر الأمنية المتصاعدة في منطقة البحر الأسود، والقيود التشغيلية على طول الممرات البحرية الرئيسية، وارتفاع تكاليف الشحن، إلى دفع المُصدّرين والمستوردين لإعادة النظر في طرق التجارة المعتادة. وتؤثر هذه التغيرات على تجار الحبوب، ومشغلي السفن، والدول المستوردة للغذاء، بينما تخلق في الوقت ذاته فرصاً محتملة للمُصدّرين الزراعيين في كل من الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين. كما أصبحت القدرة على توريد الحبوب بشكل موثوق وبتكلفة تنافسية عاملاً حاسماً في الأسواق الزراعية الدولية في ضوء تزايد أهمية توافر السفن.

وقد بدأت ملامح هذا التحول تظهر بالفعل في مؤشرات الشحن الدولي؛ حيث ارتفع مؤشر شحن الحبوب والبذور الزيتية من 138 نقطة في أوائل يناير إلى 187 نقطة في سبتمبر عام 2026 وقفا للمجلس الدولي للحبوب مما يعكس تزايد تكاليف النقل عبر طرق التجارة الزراعية الرئيسية.

وفي إطار الجهود لاحتواء هذه الأزمة ، سعت روسيا إلى إعادة توجيه صادراتها الزراعية عبر بحر قزوين وموانئ بحر البلطيق ومرافقها في أقصى شرقها، إلا أن اختناقات السكك الحديدية ومحدودية طاقة الموانئ تحدّ من قدرتها على استبدال ممرات الشحن التقليدية في البحر الأسود بينما لا تزال أوكرانيا تعتمد جزئيًا على طرق نهر الدانوب والموانئ الرومانية للحفاظ على وصولها إلى الأسواق الدولية.

وفي سياق متصل ، تضطلع رومانيا بدور هام للاستقرار في الجزء الجنوبي من الجناح الشرقي، مؤكدةً أن الأمن في منطقة البحر الأسود يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الفضاء الأوروبي وعبر الأطلسي بأكمله .

ويُمثّل أمن البحر الأسود ركيزة أساسية في السياسة الخارجية والأمنية لرومانيا، وعنصراً جوهرياً في الأمن الوطني والأمن الأوروبي-الأطلسي؛ وستواصل رومانيا العمل، بالتنسيق الوثيق مع حلفائها وشركائها، لحماية مصالحها الوطنية ومنع التصعيد .

وقد وضعت استراتيجية الدفاع الوطني لرومانيا عن الفترة من عام 2025 إلي عام 2030 أهدافا لمنطقة البحر الأسود تشمل ضمان حرية الملاحة، وتأمين المناطق البحرية والبنية التحتية الحيوية، وتعميق التعاون مع الحلفاء، لا سيما الحلفاء الإقليميين مثل تركيا وبلغاريا وذلك وقفا للتقرير الصادر عن " التوسيع والجوار الشرقي التابع للاتحاد الأوروبي . "

ويرتكز النهج علي ضمان حرية الملاحة التي تشكل أولوية تتجاوز النطاق الإقليمي وتتخذ إجراءات تشمل الاستخدام الأمثل للمجموعة المعنية بمكافحة الألغام في البحر الأسود والتي وسع دورها لتشمل حماية البنية التحتية الحيوية وتعد المجموعة إطاراً ثلاثياً وهي رومانيا وبلغاريا وتركيا حيث تعمل على تطهير مسارات الملاحة البحرية من الألغام البحرية الطافية .

كما تم إنشاء مركز الأمن البحري في البحر الأسود الذي نفذ بمبادرة من رومانيا وبلغاريا ويختص بالتهديدات الأمنية والهجينة ويهدف إلي حماية مسارات الملاحة البحرية وتعزيز كفاءة عمليات المراقبة المنسقة وتعمل رومانيا علي تدويل القضية من خلال تعزيز الاعتراف بالمنطقة كمنطقة ذات أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وتدعو إلى تخصيص الموارد والقدرات .

وعلاوة علي ذلك يركز نهج رومانيا علي دعم أمن الطاقة والربط العالمي حيث تعمل كجسر لنقل الطاقة من مصادر متجددة من منطقة جنوب القوقاز (أذربيجان وجورجيا) إلى أوروبا فيما يعرف بممر الطاقة الخضراء وكذلك دعم التعاون مع بلغاريا فيما يتعلق بمراقبة جودة المياه والمخاطر البيئية الناجمة عن النزاعات العسكرية، بما في ذلك استخدام تقنيات الأقمار الصناعية بهدف حماية البيئة البحرية و إدارة المخاطر.

كما تعمل علي تعزيز البنية التحتية الوطنية لميناء كونستانتسا الروماني ومسارات نهر الدانوب باعتبارهما مركزا حيويا للنقل الأوروبي وممرات النقل العسكري في إطار مبادرة البوابة العالمية و هناك مشاركة فعالة في تدريبات متعددة الجنسيات والتعاون مع الوكالات الأوروبية التي تركز علي مكافحة التلوث والهجرة غير الشرعية ومهام البحث والإنقاذ .