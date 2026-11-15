قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمرار اضطراب حركة الطيران في أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وتأخيرات في التشغيل
المحكمة تتسلم التقرير الطبى في مذبـ ـحة 15 مايو
الليلة.. هاري كين في مواجهة لامين يامال.. قمة إسبانيا وإنجلترا تشعل صراع النجوم في دوري الأمم الأوروبية
54 مليار جنيه.. انطلاق صرف تكافل وكرامة لـ 4.7 مليون أسرة
قتيل و8 مصابين في هجمات أوكرانية استهدفت مناطق روسية خلال الليل
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 533 مسيرة أوكرانية خلال الليل
إصابة زوجين في انقلاب سيارة ملاكي واصطدامها بعمود إنارة بطريق كفر محفوظ بالفيوم
الزمالك بين التجديد وخسارة محمد عواد مجانًا.. ماذا يحدث في ملف حارس الأبيض؟
أسعار الدولار ترتفع 25 قرشا مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك
قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر
حسن مهدي: تأمين ركاب القطارات يتطلب 3 أمور مهمة منها الحالة النفسية للسائقين
موعد مغادرة منتخب مصر إلى مالاوي لمواجهة منتخبها بتصفيات أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تداعيات اضطرابات أسواق الحبوب العالمية بسبب الأوضاع الأمنية في البحر الأسود

تداعيات اضطرابات أسواق الحبوب العالمية بسبب الأوضاع الأمنية في البحر الأسود
تداعيات اضطرابات أسواق الحبوب العالمية بسبب الأوضاع الأمنية في البحر الأسود
أ ش أ

تتعرض أسواق الحبوب العالمية للاضطرابات بسبب الأوضاع الأمنية في البحر الأسود ، حيث قدرت تحليلات مؤسسة " أس اند بي جلوبال " أن حجم صادرات القمح الروسية سوف تصل إلي 5ر32 مليون طن و صادرات القمح الأوكرانية 5ر11 مليون طن خلال الموسم 2026 و2027 .

ويعتمد نظام تصدير القمح في روسيا بشكل كبير على مناطق الإنتاج والموانئ الواقعة في الجنوب؛ لذا فإن نقل كميات إضافية من الحبوب من تلك المناطق إلى منافذ التصدير عبر بحر البلطيق يتطلب مسافات نقل بري أطول، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف بينما أشارت المؤسسة إلي وجود خيارات أخري لأوكرانيا من خلال النقل البري عبر الدول الأوروبية المجاورة، لكن هذه المسارات تواجه قيوداً تشغيلية، ولا يمكن اعتبارها بديلاً كاملاً للطاقة الاستيعابية المعتادة للشحن البحري .

وتفيد تقديرات المؤسسة أن استمرار الاضطرابات في البحر الأسود سيوثر علي الإنتاج لما بعد الموسم التسويقي الحالي في حالة استمرار قيود التصدير حتي يونيو 2027 حيث تتوقع المؤسسة ضغوطا ملموسة علي زراعة المحاصيل الربيعية ؛ إذ قد تنخفض مساحة القمح الربيعي في روسيا بنسبة 20%، لتتراجع من 11 مليون هكتار إلى 8ر8 مليون هكتار مما سيؤدي بدوره إلى خفض إجمالي إنتاج القمح الروسي المتوقع من 8ر85 مليون طن إلى 4ر78 مليون طن في موسم 2027/ 2028. أما أوكرانيا، تشير التقديرات إلي أن إنتاج القمح سيبلغ 3ر 23 مليون طن في الموسم الزراعي 2027 و2028 مع الأخذ في الاعتبار أن لوجستيات التصدير وإيرادات المزارع ستكون عوامل مؤثرة في قرارات الزراعة .

وتشهد تجارة الحبوب العالمية إعادة هيكلة جوهرية في أكتوبر 2026؛ إذ أدت المخاطر الأمنية المتصاعدة في منطقة البحر الأسود، والقيود التشغيلية على طول الممرات البحرية الرئيسية، وارتفاع تكاليف الشحن، إلى دفع المُصدّرين والمستوردين لإعادة النظر في طرق التجارة المعتادة. وتؤثر هذه التغيرات على تجار الحبوب، ومشغلي السفن، والدول المستوردة للغذاء، بينما تخلق في الوقت ذاته فرصاً محتملة للمُصدّرين الزراعيين في كل من الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين. كما أصبحت القدرة على توريد الحبوب بشكل موثوق وبتكلفة تنافسية عاملاً حاسماً في الأسواق الزراعية الدولية في ضوء تزايد أهمية توافر السفن.

وقد بدأت ملامح هذا التحول تظهر بالفعل في مؤشرات الشحن الدولي؛ حيث ارتفع مؤشر شحن الحبوب والبذور الزيتية من 138 نقطة في أوائل يناير إلى 187 نقطة في سبتمبر عام 2026 وقفا للمجلس الدولي للحبوب مما يعكس تزايد تكاليف النقل عبر طرق التجارة الزراعية الرئيسية.

وفي إطار الجهود لاحتواء هذه الأزمة ، سعت روسيا إلى إعادة توجيه صادراتها الزراعية عبر بحر قزوين وموانئ بحر البلطيق ومرافقها في أقصى شرقها، إلا أن اختناقات السكك الحديدية ومحدودية طاقة الموانئ تحدّ من قدرتها على استبدال ممرات الشحن التقليدية في البحر الأسود بينما لا تزال أوكرانيا تعتمد جزئيًا على طرق نهر الدانوب والموانئ الرومانية للحفاظ على وصولها إلى الأسواق الدولية.

وفي سياق متصل ، تضطلع رومانيا بدور هام للاستقرار في الجزء الجنوبي من الجناح الشرقي، مؤكدةً أن الأمن في منطقة البحر الأسود يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الفضاء الأوروبي وعبر الأطلسي بأكمله .

ويُمثّل أمن البحر الأسود ركيزة أساسية في السياسة الخارجية والأمنية لرومانيا، وعنصراً جوهرياً في الأمن الوطني والأمن الأوروبي-الأطلسي؛ وستواصل رومانيا العمل، بالتنسيق الوثيق مع حلفائها وشركائها، لحماية مصالحها الوطنية ومنع التصعيد .

وقد وضعت استراتيجية الدفاع الوطني لرومانيا عن الفترة من عام 2025 إلي عام 2030 أهدافا لمنطقة البحر الأسود تشمل ضمان حرية الملاحة، وتأمين المناطق البحرية والبنية التحتية الحيوية، وتعميق التعاون مع الحلفاء، لا سيما الحلفاء الإقليميين مثل تركيا وبلغاريا وذلك وقفا للتقرير الصادر عن " التوسيع والجوار الشرقي التابع للاتحاد الأوروبي . "

ويرتكز النهج علي ضمان حرية الملاحة التي تشكل أولوية تتجاوز النطاق الإقليمي وتتخذ إجراءات تشمل الاستخدام الأمثل للمجموعة المعنية بمكافحة الألغام في البحر الأسود والتي وسع دورها لتشمل حماية البنية التحتية الحيوية وتعد المجموعة إطاراً ثلاثياً وهي رومانيا وبلغاريا وتركيا حيث تعمل على تطهير مسارات الملاحة البحرية من الألغام البحرية الطافية .

كما تم إنشاء مركز الأمن البحري في البحر الأسود الذي نفذ بمبادرة من رومانيا وبلغاريا ويختص بالتهديدات الأمنية والهجينة ويهدف إلي حماية مسارات الملاحة البحرية وتعزيز كفاءة عمليات المراقبة المنسقة وتعمل رومانيا علي تدويل القضية من خلال تعزيز الاعتراف بالمنطقة كمنطقة ذات أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وتدعو إلى تخصيص الموارد والقدرات .

وعلاوة علي ذلك يركز نهج رومانيا علي دعم أمن الطاقة والربط العالمي حيث تعمل كجسر لنقل الطاقة من مصادر متجددة من منطقة جنوب القوقاز (أذربيجان وجورجيا) إلى أوروبا فيما يعرف بممر الطاقة الخضراء وكذلك دعم التعاون مع بلغاريا فيما يتعلق بمراقبة جودة المياه والمخاطر البيئية الناجمة عن النزاعات العسكرية، بما في ذلك استخدام تقنيات الأقمار الصناعية بهدف حماية البيئة البحرية و إدارة المخاطر.

كما تعمل علي تعزيز البنية التحتية الوطنية لميناء كونستانتسا الروماني ومسارات نهر الدانوب باعتبارهما مركزا حيويا للنقل الأوروبي وممرات النقل العسكري في إطار مبادرة البوابة العالمية و هناك مشاركة فعالة في تدريبات متعددة الجنسيات والتعاون مع الوكالات الأوروبية التي تركز علي مكافحة التلوث والهجرة غير الشرعية ومهام البحث والإنقاذ .

أسواق الحبوب العالمية الأوضاع الأمنية في البحر الأسود مؤسسة أس اند بي جلوبال القمح الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

لقطة من الفيديو

من خلاف على الحساب إلى اتهامات بازدراء الأديان.. القصة الكاملة لأزمة لي لي فؤاد وخادمتها والقبض عليهما

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

فندق عائم

إخلاء ركاب فندق عائم في نيل أسوان بعد شحوطه.. وإعادة تعويم الباخرة بدون إصابات

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

«كابوس فردوسي».. مختارات شعرية جديدة للمغربي طه عدنان عن اغتراب الإنسان وكوابيس العالم الحديث

صورة ارشيفية

الثلاثاء.. قصر الأمير طاز يناقش «العملات الإسلامية.. ذاكرة مصر التاريخية»

طه حسين عميد الأدب العربي

طه حسين.. الرجل الذي هزم الظلام وأشعل معارك الفكر.. حكاية عميد الأدب العربي في ذكرى ميلاده

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد