الزمالك بين التجديد وخسارة محمد عواد مجانًا.. ماذا يحدث في ملف حارس الأبيض؟

دخل ملف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرحلة مهمة داخل القلعة البيضاء مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي في ظل عدم حسم الإدارة موقفها النهائي من التجديد وظهور عدة عروض محلية تسعى للحصول على خدمات الحارس خلال الفترة المقبلة.

وبات مستقبل عواد أحد الملفات التي تحتاج إلى حسم مبكر من جانب مسؤولي الزمالك خاصة أن اللاعب يقترب من دخول الفترة الحرة في يناير المقبل والتي تمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ آخر دون الرجوع إلى إدارة النادي تمهيدًا للانتقال إليه مع نهاية الموسم.

وتضع هذه التطورات إدارة الزمالك أمام أكثر من سيناريو بشأن مستقبل الحارس سواء بالتحرك لتجديد عقده والحفاظ على خدماته أو الانتظار حتى نهاية الموسم وتركه يرحل في صفقة انتقال حر حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن استمراره.

محمد عواد يتمسك بالبقاء.. والتجديد أولوية الحارس

على الرغم من العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية لا يزال محمد عواد يفضل الاستمرار داخل صفوف الزمالك حيث يضع تجديد عقده مع الفريق الأبيض على رأس أولوياته ويرغب في مواصلة مشواره مع النادي خلال المواسم المقبلة.

ولا يبدو الحارس متعجلًا في حسم وجهته المقبلة إذ ينتظر معرفة موقف الإدارة من ملف التجديد في ظل رغبته في الحصول على فرصة للاستمرار داخل القلعة البيضاء بدلًا من الدخول في مفاوضات نهائية مع الأندية المهتمة بضمه.

ويعكس موقف عواد رغبته في منح الزمالك الأولوية خلال المرحلة الحالية لكن استمرار حالة الغموض بشأن مستقبله قد يفتح الباب أمام تطورات جديدة خاصة مع اقتراب الموعد الذي يصبح فيه اللاعب قادرًا على حسم مستقبله التعاقدي بعيدًا عن النادي.

عروض محلية تضع الزمالك أمام اختبار جديد

في المقابل تلقى محمد عواد عدة عروض من أندية محلية خلال الفترة الأخيرة في ظل متابعة موقفه التعاقدي مع الزمالك وترقب إمكانية الحصول على خدماته مع نهاية الموسم الحالي.

وتمنح هذه العروض الحارس أكثر من بديل حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي الأبيض كما تضع مسؤولي الزمالك أمام ضرورة تحديد موقفهم من استمرار اللاعب حتى لا يفقد النادي خدماته دون مقابل مالي بعد انتهاء عقده.

وتكمن أهمية الملف في أن عواد لا يزال يمتلك فرصة للاستمرار مع الزمالك لكنه في الوقت نفسه أصبح قريبًا من مرحلة تسمح له بالتفاوض والتوقيع لأي نادٍ آخر وهو ما يجعل عامل الوقت عنصرًا مؤثرًا في مستقبل المفاوضات.

هل يفضل الزمالك التجديد أم الانتظار حتى نهاية الموسم؟

يبقى السؤال الأهم داخل القلعة البيضاء متعلقًا برؤية الإدارة لمستقبل محمد عواد ومدى رغبتها في الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق في ظل وجود عروض محلية واقتراب نهاية عقده.

ففي حالة رغبة الزمالك في استمرار الحارس سيكون التحرك المبكر لفتح مفاوضات التجديد هو الخيار الأكثر وضوحًا من أجل تجنب دخوله الفترة الحرة دون اتفاق والحفاظ على استقرار مركز حراسة المرمى.

أما في حالة عدم وجود توافق بشأن استمرار اللاعب فقد تتجه الأمور إلى ترك عقده يصل إلى نهايته ليصبح رحيله بنهاية الموسم أمرًا واردًا دون حصول النادي على مقابل مادي نظير انتقاله.

لكن حتى الآن لم يحسم الزمالك موقفه النهائي من تجديد عقد الحارس كما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن مستقبله وهو ما يبقي جميع الاحتمالات قائمة خلال الفترة المقبلة.

يناير كلمة السر في مستقبل محمد عواد

يمثل شهر يناير المقبل نقطة تحول في ملف محمد عواد حيث سيكون الحارس قادرًا على التوقيع لأي نادٍ آخر دون الحصول على موافقة الزمالك حال عدم تجديد عقده قبل ذلك الموعد.

ومن هنا تكتسب الفترة المقبلة أهمية كبيرة في تحديد مستقبل اللاعب سواء من خلال تحرك الإدارة لحسم التجديد أو استمرار الانتظار بما قد يمنح الأندية المهتمة فرصة أكبر للدخول في مفاوضات معه.

وتترقب جماهير الزمالك موقف الإدارة من هذا الملف خاصة أن حسم مستقبل الحارس مبكرًا سيجنب الفريق الدخول في حالة من عدم الاستقرار بشأن مركز حراسة المرمى مع اقتراب نهاية الموسم.