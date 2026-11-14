أحمد الجفالي يقترب من العودة لتدريبات الزمالك قبل مواجهة الجونة | خاص

اقترب التونسي أحمد الجفالي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من العودة إلى التدريبات الجماعية، بعد تحسن حالته واقترابه من إنهاء البرنامج العلاجي والتأهيلي، عقب الإصابة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الجفالي يستهدف الانتظام في التدريبات الجماعية خلال الأسبوع المقبل، بعدما تعرض لشد في العضلة الخلفية قبل مواجهة مصر للتأمين، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي، بهدف استعادة جاهزيته البدنية بصورة كاملة، قبل العودة للمشاركة في التدريبات، مع تجنب التعجل في الدفع به حتى لا تتجدد الإصابة.

تأتي عودة الجفالي المحتملة لتمنح الجهاز الفني للزمالك حلولًا إضافية في مركز الجناح، في ظل رغبة معتمد جمال في زيادة الخيارات الهجومية المتاحة أمامه خلال المباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة، يوم الاثنين 23 نوفمبر، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب لموقف الجفالي وإمكانية لحاقه بالمباراة.