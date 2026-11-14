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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الاتحاد السوداني يكشف كواليس أزمة الهلال والمريخ بشأن دوري الموسم الماضي

منتخب السودان
منتخب السودان
باسنتي ناجي

أكد معتصم جعفر، رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، أن أزمة الطعون المتبادلة بين ناديي الهلال والمريخ بشأن لقب دوري الموسم الماضي، تخضع لاختصاص اللجان العدلية المستقلة، مشددًا على أن الاتحاد لا يتدخل في القرارات الصادرة عنها، وأن جميع الإجراءات تتم وفقًا للوائح والقوانين.

وقال جعفر، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبد الناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI"، إن اللجان العدلية تتمتع بالاستقلالية الكاملة في نظر القضايا والفصل فيها.

وأضاف: "هذه قضايا تنظر أمام لجان عدلية مستقلة، وليس للاتحاد أي تدخل فيها. تقدم الهلال والمريخ بطعون إلى لجنة الاستئنافات، وفي المرة الأولى نظرت اللجنة في الوقائع والمستندات المتاحة أمامها، وقررت قبول شكوى نادي المريخ".

وتابع: "في المرة الثانية تقدم نادي الهلال بطلب لمراجعة القرار، وقدم مستندات جديدة، وجميع هذه الإجراءات تتم وفقًا للوائح والقوانين، والأمانة العامة هي الجهة التي تعلن قرارات اللجان العدلية".

وواصل رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم: "المسألة بالكامل قائمة على القانون، وأي جهة ترى أنها تضررت من القرارات الصادرة، فمن حقها التقدم باستئناف أمام الجهات الأعلى وفقًا للإجراءات القانونية".

واختتم معتصم جعفر تصريحاته بتوضيح موقف الاتحاد من الخطوات القانونية المقبلة، قائلًا: "لجنة الاستئنافات هي آخر محطة داخل الاتحاد السوداني لكرة القدم، وبعدها يكون من حق الأطراف اللجوء إلى المحكمة الرياضية المختصة".

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