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الكرملين يحسم موقفه من المفاوض الأوروبي.. موسكو ترفض فرض شروط على فريق التفاوض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين يحسم موقفه من المفاوض الأوروبي.. موسكو ترفض فرض شروط على فريق التفاوض

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، أن موسكو لن تفرض أي شروط على تشكيل فريق تفاوضي أوروبي، مشدداً على أن تحديد ممثلي أوروبا في المحادثات المحتملة بشأن التسوية السلمية يجب أن يكون قراراً أوروبياً.

وقال بيسكوف، خلال مقابلة مع قناة «يوناشيف لايف» عبر تطبيق «تيليجرام»، إن روسيا لا يمكنها ولا ترغب في وضع شروط بشأن تشكيل مجموعة التفاوض الأوروبية، معتبراً أن طرح المسألة بهذه الطريقة خاطئ تماماً.

وكان المتحدث باسم الكرملين قد أعلن في 25 أكتوبر الماضي أن موسكو ستدعم تعيين الاتحاد الأوروبي مفاوضاً لتمثيله، شريطة أن يكون المبعوث جاداً وصادقاً في السعي إلى التوصل لتسوية سلمية.

وتناقش العواصم الأوروبية حالياً إمكانية تعيين مبعوث رفيع المستوى لضمان وجود تمثيل مباشر للاتحاد الأوروبي في أي محادثات مقبلة، وسط تداول أسماء الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، والرئيس التشيكي بيتر بافيل، كمرشحين محتملين لهذه المهمة.

ولم تتوصل الدول الأوروبية حتى الآن إلى اتفاق بشأن اختيار مفاوض موحد، كما لا يوجد موقف مشترك حول موعد انطلاق المحادثات المباشرة.

في السياق ذاته، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إلى مشاركة أوروبا في الجولة المقبلة من المفاوضات إلى جانب الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، مؤكداً أن كييف تنتظر من شركائها الأوروبيين حسم هوية ممثلهم قبل نهاية نوفمبر الجاري.

الكرملين ديمتري بيسكوف أوروبا روسيا الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وروسيا

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