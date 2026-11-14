رئيس الوزراء من المنصورة: الدولة حريصة على تطوير المستشفيات وإنهاء قوائم الانتظار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحة المواطنين، وحرص الدولة على تطوير المستشفيات الجامعية وإنهاء قوائم انتظار التدخلات الجراحية، يدفع جامعة المنصورة إلى مواصلة العمل على الارتقاء بخدماتها الطبية.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مركز طب وجراحة المخ والأعصاب بكلية الطب، جامعة المنصورة، ضمن مشروع المراكز الطبية الثلاثة، وهو أحد أكبر مشروعات التوسع في البنية التحتية الطبية بالجامعة، في إطار تطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا (TIER1).

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، أهمية الرؤية الاستراتيجية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بالجامعات المصرية لتكون شريكًا فاعلًا في بناء اقتصاد المعرفة وتعزيز تنافسية الدولة عالميًا.

وأشار إلى أن اختيار جامعة المنصورة ضمن ثماني جامعات مصرية لتطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا (TIER1) يمثل مسؤولية وطنية وعلمية تدفع الجامعة إلى مواصلة تطوير قدراتها الأكاديمية والبحثية والمؤسسية، والبناء على تاريخها العلمي وخبراتها المتراكمة لتوسيع حضورها على الساحة الدولية، لافتًا إلى متابعته لمشروعات التطوير بالجامعة، ومساندة جهودها في تنفيذ خططها الأكاديمية والطبية.

وأوضح أن المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية للمنظومة الصحية في مصر، وعدد المستشفيات الجامعية بلغ 154 مستشفى على مستوى الجمهورية، تضم 34618 سريرًا داخليًا و5400 سرير رعاية مركزة، وقد استقبلت خلال عام 2025 نحو 32.5 مليون مريض، وأجرت نحو 700 ألف عملية كبرى، بما يعكس حجم مساهمتها في دعم المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة.

وأشاد الوزير، بما حققته مستشفيات جامعة المنصورة من تطور متميز، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا رائدًا للمستشفيات الجامعية، بما تمتلكه من منظومة طبية متكاملة تضم 14 مستشفى ومركزًا طبيًا متخصصًا، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 4500 سرير، وتقدم خدماتها للمرضى من محافظة الدقهلية ومختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى التميز الذي حققته المراكز الطبية المتخصصة بالجامعة.

وقبل بدء الجولة التفقدية، قدم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عرضًا حول مشروع المراكز الطبية الثلاثة بجامعة المنصورة، الذي يأتي في إطار خطة الجامعة لتطوير منظومة المستشفيات الجامعية، والتوسع في الخدمات الطبية التخصصية، ورفع كفاءة الرعاية الصحية، بما يتواكب مع حجم الإقبال على مستشفيات الجامعة.

وأضاف أن مشروع المراكز الطبية الثلاثة هو أحد المشروعات التي تنفذها الجامعة في إطار توجهها لتكون ضمن الجامعات المستهدفة لتطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا (TIER1) خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يؤهلها لتكون ضمن جامعات الصف الأول عالميًا.

وأوضح رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة تسعى إلى الاستفادة من خبراتها الطبية وإمكاناتها البشرية والتكنولوجية، والتوسع في التخصصات الدقيقة وزيادة الطاقة الاستيعابية لمراكزها ومستشفياتها، بما يتيح خدمات علاجية متقدمة لعدد أكبر من المرضى، ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات أبناء الدلتا ومختلف محافظات الجمهورية.

وأشاد بمتابعة رئيس مجلس الوزراء لمشروعات التطوير بالجامعة، التي تقدم خدماتها لنحو مليوني مريض سنويًا من خلال 14 مستشفى ومركزًا طبيًا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل إضافة مهمة للقدرات الطبية للجامعة، وتسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات الصحية بمحافظات الدلتا ومختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مشروع المراكز الطبية الثلاثة، يضم مراكز جراحة العظام، وطب وجراحة المخ والأعصاب، وأمراض النساء والتوليد، وقد بلغت استثماراته 920 مليون جنيه حتى الآن، وتصل طاقته الاستيعابية المستهدفة إلى 750 سريرًا عند اكتمال جميع مراحله. وقد شهد المشروع تقدمًا في التنفيذ والتشغيل، حيث اكتمل تشغيل مركز المخ والأعصاب، الذي يتم تفقده، واستُكملت الاستعدادات التشغيلية بمركز أمراض النساء والتوليد، فيما بدأت اختبارات التشغيل بمركز جراحة العظام. ويستهدف المشروع خدمة قطاع سكاني يقترب من 20 مليون مواطن بمحافظات الدلتا.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من الدكتور وائل زكريا، مدير المراكز الطبية الثلاثة، بجامعة المنصورة، والذي أفاد بأن مشروع المراكز الطبية الثلاثة تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بنجاح، وافتتاح المرحلة الثانية في يوليو من عام 2026 الجاري -وهي التي يتم تفقد أعمالها اليوم- مشيرًا إلى أنه جار العمل لإتمام المرحلة الثالثة من المراكز الثلاثة.

وأوضح أن المرحلة الثانية شملت تشغيل وتجهيز عدد من الأقسام والوحدات الطبية المتخصصة، من بينها، الأقسام الداخلية وغرف العمليات والعنايات المركزة، الحضانات وجناح الولادات الطبيعية، وحدة القسطرة المخية، معامل الباثولوجيا الإكلينيكية والباثولوجيا التشريحية، وحدة فسيولوجيا الجهاز العصبي، ووحدة الروماتيزم والتأهيل.

وتضمنت المستهدفات لهذه المرحلة إضافة 196 سرير إقامة داخلية، 15 غرفة عمليات مجهزة، 12 سرير عناية مركزة، و33 حضانة لحديثي الولادة. كما شملت استكمال تجهيز المعامل المركزية ووحدات الأشعة التشخيصية والقسطرة المخية ومنظومة الغازات الطبية، بما يدعم تقديم خدمات علاجية متكاملة في التخصصات الدقيقة.

ونوه مدير المراكز الطبية الثلاثة بأن مركز طب وجراحة المخ والأعصاب اكتمل تشغيله بالكامل، مع نقل قسم جراحة المخ والأعصاب من المستشفى الجامعي، ويضم 67 سرير إقامة داخلية، 5 غرف عمليات بنظام الكبسولات، و13 سرير عناية مركزة.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات الداعمة للتشغيل، أكد الدكتور وائل زكريا أن المشروع دُعم بمنظومة متكاملة من البنية التحتية والتجهيزات الفنية اللازمة لاستدامة التشغيل، ومن أبرزها: أربعة خزانات للأكسجين الطبي، سعة كل خزان 10 آلاف لتر، بإجمالي سعة 40 ألف لتر، لتوفير إمدادات الأكسجين للأقسام الداخلية وغرف العمليات والعنايات المركزة والحضانات، فضلا عن سيارة إسعاف مجهزة بأجهزة العناية المركزة، لدعم سرعة الاستجابة للحالات الحرجة، ومنظومات الغازات الطبية والمياه والتعقيم والخدمات المركزية، وكذا تجهيزات المعامل والأشعة والوحدات الطبية التخصصية.

وحرص رئيس الوزراء على تفقد جناح العناية وغرف العمليات، ووحدة القسطرة المخية وقسم الاشعة التشخيصية بمركز طب وجراحة المخ والأعصاب.

وأجرى حوارات ودية مع المرضى للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، والذين أكدوا أن الخدمات الطبية تصل لمستوى متميز، كما أكدوا رضاهم عن مستوى الإقامة والنظافة بالمركز.