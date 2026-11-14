مدير الوكالة الذرية: قلقون من وضع شبكة الكهرباء في أوكرانيا وتأثيره على السلامة النووية

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، عن قلقه البالغ إزاء وضع شبكة الكهرباء في أوكرانيا وتأثيره على السلامة النووية، مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال جروسي في بيان صدر عن الوكالة اليوم: "لا يمكنني المبالغة في التعبير عن قلقي البالغ إزاء وضع الشبكة الكهربائية في أوكرانيا وتأثيره على السلامة النووية وتزداد هذه المخاوف تفاقماً مع انخفاض درجات الحرارة وحلول فصل الشتاء".

وأضاف: "أدعو إلى الوقف التام للأنشطة العسكرية الموجهة ضد البنية التحتية الكهربائية المرتبطة بالسلامة والأمن النوويين".

وأعرب المدير العام عن خيبة أمله لتدمير البنية التحتية الكهربائية التي جرى إصلاحها بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار سعت الوكالة للتوصل إليه بحسن نية.

وجدد الدعوة لممارسة أقصى درجات ضبط النفس العسكري بالقرب من جميع المنشآت النووية الأوكرانية؛ فما من مستفيد من تراجع هوامش الأمان، وهو أمر قد يقودنا إلى كارثة نووية".

وحث جروسي طرفي الأزمة في أوكرانيا على مواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتوصل إلى حل يحقق مصلحة الطرفين بما يضمن إصلاح محطة "دنيبروفسكا" الفرعية وإعادة ربط خط الكهرباء الخارجي بجهد 750 كيلوفولت بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وأفاد فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقع تشيرنوبيل بأن تقلبات في الشبكة الكهربائية أدت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى التشغيل التلقائي لمولدات الديزل الاحتياطية في عدد من المرافق داخل منطقة الاستبعاد.

وفُقدت جميع مصادر الطاقة الخارجية لأكثر من 12 ساعة في محطة زابوروجيا للطاقة النووية في 8 نوفمبر، وذلك نتيجة تضرر خط الكهرباء "فيروسبلافنا-1" الذي يعمل بجهد 330 كيلوفولت.

وهذه هي المرة السابعة والعشرين التي تفقد فيها محطة زابوروجيا للطاقة النووية مصادر الطاقة الخارجية بالكامل منذ اندلاع النزاع. ومنذ أواخر مارس، كانت المحطة تعتمد على خط كهرباء خارجي واحد فقط، وهو خط "فيروسبلافنا-1".

وتواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية العمل بشكل بناء مع كلا الطرفين لدعم إصلاح محطة "دنيبروفسكا" الفرعية وإعادة ربط خط كهرباء خارجي بجهد 750 كيلوفولت بالمحطة، مع الأخذ في الاعتبار التعقيدات المرتبطة بإجراء أعمال الإصلاح فوق نهر دنيبرو.