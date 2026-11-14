نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

ثلاثة أشخاص رحلوا في صمت، ودُفن سر وفاتهم معهم، لكن شك الأخ وإصرار النيابة على إعادة فحص الواقعة أعادا القضية إلى النور، وكشفا أن وراء المرض الذي حير الأطباء جريمة قتل.



المشهد الأول.. شك وتحقيق



في سراي نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية يدلف إلى المكتب بعد طلب لقاء رئيس النيابة بشكل عاجل رجل تبدو على ملامحه علامات الحيرة والقلق، إنه حسين، شقيق محامٍ توفي قبل أشهر، لم يأتِ الرجل لتقديم شكوى عادية أو المطالبة بحق في ميراث، وإنما جاء يحمل شكوكًا ثقيلة بشأن وفاة شقيقه ونجليه، بعدما عجز عن تصديق أن ثلاثة أفراد من أسرة واحدة يمكن أن يرحلوا بالطريقة نفسها وفي 4 أيام فقط.

صباح أحد أيام شهر يناير 2026 جلس حسين أمام المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، آنذاك وبدأ في سرد ما يشغل تفكيره منذ شهور، متحدثًا عن وفاة شقيقه ونجليه تباعًا خلال أربعة أيام، بعد إصابتهم بمرض غامض لم يستطع الأطباء تشخيصه أو علاجه، قبل أن يفاجأ بتصرفات زوجة شقيقه خلال العزاء، التي قال إنها كانت تضحك، وبدت متعجلة في استلام الميراث.

لم تكن تلك التصرفات وحدها سبب شكوكه، لكن السؤال الذي ظل يطارده كان أكثر إلحاحًا: كيف يمرض أب ونجلاه بالأعراض نفسها، ثم يموتون جميعًا خلال أربعة أيام؟

بجدية تامة استمع المستشار عمرو خالد رئيس النيابة إلى أقواله، وتعامل مع البلاغ باعتباره خيطًا يستحق الفحص، لتبدأ من تلك اللحظة رحلة تحقيق استمرت نحو 16 شهرًا، أعادت فتح ملف وفاة ظن الجميع أنه أُغلق إلى الأبد.

المشهد الثاني.. فلاش باك.. يوليو 2025.. منزل الأسرة

عودة بالزمن عدة أشهر إلى الوراء، وتحديدًا إلى شهر يوليو 2025، داخل منزل الأسرة بمنطقة الوراق، بدأت المأساة التي لم يعرف أحد وقتها أنها تخفي وراءها جريمة قتل.

محامٍ يبلغ من العمر 55 عامًا، ونجلاه، أحدهما 23 عامًا والآخر 19 عامًا، أصيبوا فجأة بأعراض مرضية غريبة ومتشابهة، بدأت بتساقط الشعر وتيبس المفاصل، ثم هزال شديد بالجسم وتدهور متواصل في حالتهم الصحية.

لمدة شهر كامل، تنقل الثلاثة بين الأطباء، بحثًا عن تشخيص يفسر ما يحدث لهم، لكن محاولات العلاج لم تنجح في إنقاذهم، حتى جاءت النهاية صادمة، بعدما فارقوا الحياة الواحد تلو الآخر خلال أربعة أيام فقط.

حضر مفتش الصحة، وتم التصريح بدفن الجثامين، ونُقلت جثامين الأب ونجليه إلى مقابر العائلة في بنها، وانتهت الإجراءات دون أن تثار شبهة جنائية، لتُطوى الصفحة ظاهريًا، بينما ظلت الحقيقة غائبة.

المشهد الثالث.. العودة إلى مكتب النيابة.. الشك يتحول إلى تحقيق

نعود مرة أخرى إلى مكتب رئيس النيابة، حيث لم تتوقف القضية عند أقوال حسين.

طلبت النيابة منه تقديم الأوراق الطبية الخاصة بالمتوفين، والأدوية التي تناولوها خلال فترة مرضهم، وبدأت فحصها وعرضها على الطب الشرعي، للوقوف على حقيقة الأعراض التي ظهرت عليهم، وما إذا كانت تتفق مع أسباب الوفاة المعلنة.

وجاءت المؤشرات الفنية لتثير الشكوك حول طبيعة ما حدث، فالأعراض المفاجئة والمتشابهة التي أصابت ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، ثم وفاتهم خلال فترة زمنية قصيرة، لم تكن كافية لغلق الملف باعتباره حالات وفاة طبيعية.

بدأت النيابة تبحث عن إجابة من مكان آخر، من داخل المقابر التي احتضنت الجثامين منذ أشهر.

المشهد الرابع.. مقابر بنها.. قرار استخراج الجثامين

كان القرار الأصعب هو استخراج جثامين الأب ونجليه، بعد مرور نحو ستة أشهر على دفنهم، استعلمت النيابة من الطب الشرعي عن جدوى استخراج الجثامين وإمكانية إجراء فحوص جديدة عليها، وجاء الرد بإمكانية الاستفادة من العينات في تحديد سبب الوفاة.

وفي سرية تامة، انتقل المستشار عمرو خالد رئيس النيابة إلى مقابر العائلة في بنها، وجرى استخراج الجثامين الثلاثة.

كانت المفاجأة أن الجثامين لم تكن قد تحللت بالكامل، رغم مرور أشهر على الوفاة، وهو ما أتاح فرصة للحصول على عينات متنوعة وإخضاعها للفحص الفني.

المشهد الخامس.. رحلة البحث عن السم

لم تكتفِ النيابة بتشريح الجثامين، وإنما جرى أخذ عينات "حشوية" من الأحشاء الداخلية والأظافر والأسنان والعظام والشعر، إلى جانب عينات من التربة والكفن، وإرسالها إلى الطب الشرعي لإجراء التحاليل اللازمة.

من فبراير وحتى سبتمبر 2026، استمرت رحلة الفحص والتحليل، وسط انتظار نتيجة قد تفسر الأعراض الغريبة التي عانى منها الضحايا الثلاثة.

وبعد شهور من العمل الفني، ظهرت النتيجة التي غيرت مسار القضية بالكامل: وجود مادة الثاليوم السامة المادة الخام التي ينتج منها سم الفئران داخل أجساد الضحايا.

لم يكن مرضًا غامضًا كما اعتقد الجميع، وإنما جريمة قتل باستخدام مادة سامة، ظلت آثارها مختبئة داخل أجساد الضحايا حتى كشفتها التحاليل.

المشهد السادس.. مباحث الجيزة تكشف هوية المتهمة

بعد ظهور نتيجة الطب الشرعي، أخطرت النيابة مباحث الجيزة، وبدأت التحريات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤول عن وضع السم.

واستدعت جهات التحقيق زوجة المحامي المجني عليه، وواجهتها بما توصلت إليه التحريات ونتائج الفحوص الفنية، لتنكشف تفاصيل أكثر مأساوية.

اعترفت الزوجة بقتل زوجها، مبررة جريمتها بشكوكها في خيانته لها واعتقادها بوجود علاقة تربطه بسيدة أخرى.

لكن المفارقة الأكثر قسوة جاءت في اعترافاتها بشأن نجليها، إذ ذكرت أنهما تناولا الطعام الذي وضعت فيه السم دون علمها، مشيرة إلى أنها كانت قد أعدت وجبة مختلفة لابنتها، بعيدًا عن الطعام الذي تناوله زوجها ونجلاها.

المشهد الأخير.. 16 شهرًا لإعادة فتح جريمة مدفونة

انتهت رحلة التحقيقات بقرار النيابة حبس الزوجة على ذمة التحقيقات، بعدما كشفت التحاليل وجود مادة الثاليوم في أجساد الضحايا، وأدلت المتهمة باعترافاتها.

من بلاغ شقيق لم يصدق رواية المرض، إلى استخراج ثلاثة جثامين، ثم رحلة طويلة من التحاليل والتحريات، استمرت التحقيقات نحو 16 شهرًا لكشف جريمة ظن الجميع أنها انتهت بمجرد إغلاق المقابر.