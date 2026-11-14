حيلة تنقذ حياتك.. إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة من غير ما تتعرض للخطر؟

قد يتعرض أي منزل لحادث مفاجئ بسبب اشتعال فيشة كهرباء أو حدوث ماس كهربائي داخل الكويس، وهي من المواقف الخطيرة التي تتطلب التصرف بسرعة وهدوء لتجنب امتداد النيران أو التعرض للصعق الكهربائي.

حذر أحمد بشير مهندس الصيانة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من الخطأ الأكبر الذي يقع فيه البعض هو محاولة إطفاء الحريق بالماء، اعتقادًا منهم أنه أسرع وسيلة للسيطرة على اللهب، لكن هذه الخطوة قد تحول الموقف إلى كارثة، لأن الماء يوصل الكهرباء وقد يتسبب في صعق الشخص الموجود بالقرب من مصدر الحريق.

ماذا تفعل عند اشتعال فيشة الكهرباء داخل الكويس؟

أول خطوة هي الابتعاد عن الفيشة المشتعلة وعدم لمسها أو محاولة نزعها من الحائط، خاصة إذا كانت النيران لا تزال متصلة بمصدر الكهرباء.

إذا كان الوصول إلى لوحة الكهرباء آمنًا، افصل القاطع الرئيسي للكهرباء، أو القاطع المسؤول عن الدائرة التي تغذي الفيشة، دون الاقتراب من الدخان أو اللهب.

بعد فصل الكهرباء، إذا كان الحريق صغيرًا وفي بدايته، يمكن استخدام طفاية حريق مناسبة للحرائق الكهربائية، مثل طفاية ثاني أكسيد الكربون أو البودرة الجافة، مع الالتزام بتعليمات استخدامها.

لماذا لا يجب استخدام الماء لإطفاء فيشة مولعة؟

ماذا تفعل عند اشتعال فيشة الكهرباء داخل الكويس؟

استخدام الماء في حرائق الكهرباء من أخطر التصرفات التي يجب تجنبها، لأن الماء قد يسمح بانتقال التيار الكهربائي إلى جسم الشخص، ما يعرضه لخطر الصعق والحروق.

كذلك لا يجب استخدام قطعة قماش مبللة أو منشفة أو أي سوائل لمحاولة إخماد النيران، ينبغي سكب الرمل لأنه يقدر على إطفاء الحريق يمكن وضعه فى علبة غويطة ووضع العلبة بالرمل على الفيشة لإخماد الحريق سريعا وذلك فى حال عدم توفر طفاية الحريق يمكن اللجؤ لهذه الحيلة.

حيلة مهمة.. متى تستخدم طفاية الحريق؟

الحيلة الحقيقية التي قد تمنع تحول الحادث إلى كارثة هي التعامل مع مصدر الكهرباء أولًا، وليس محاولة إطفاء اللهب بأي وسيلة متاحة.

لكن إذا كان الحريق ينتشر، أو يصاحبه دخان كثيف، أو لا تستطيع الوصول إلى لوحة الكهرباء بأمان، اخرج من المكان فورًا وأبعد أفراد الأسرة، واتصل بالحماية المدنية على رقم 180 في مصر.

ولا تحاول العودة إلى المكان لإطفاء الحريق بنفسك.

كيف تمنع اشتعال فيشة الكهرباء مرة أخرى؟