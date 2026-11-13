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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

«بيختم القرآن كل يومين».. حكاية ملهمة للشيخ عوض الفردي أكبر متسابقي «دولة التلاوة»

الشيخ عوض الفردي
الشيخ عوض الفردي
محمد صبري عبد الرحيم

وراء كل رحلة مع القرآن الكريم حكاية تستحق أن تُروى، والشيخ عوض الفردي صاحب واحدة من هذه الحكايات التي امتزجت فيها مشقة الحياة بحب القرآن والإصرار على حفظه وتعليمه للأجيال، فقد نشأ يتيمًا، وشق طريقه وسط ظروف معيشية صعبة، واضطر إلى العمل في الزراعة لتدبير شؤون حياته، لكن تعلقه بالقرآن الكريم ظل حاضرًا رغم مشاغل الحياة وأعبائها، حتى عاد إلى الكُتّاب لمواصلة الحفظ والتعلم. واليوم، وبعد رحلة عمر امتدت لعقود، يخوض تجربة جديدة باعتباره أكبر المتسابقين سنًا في الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، حاملًا قصة كفاح عنوانها الصبر والإصرار وحب كتاب الله.

وينطلق -بعد قليل- الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، بمشاركة 32 متسابقًا، من بينهم الشيخ عوض الفردي، الذي يبلغ من العمر 77 عامًا، ليقدم نموذجًا ملهمًا في حب القرآن الكريم والمثابرة في رحلته مع كتاب الله.

 

أنا لا أمتلك جهاز تلفزيون في منزلي

وقال الشيخ عوض الفردي، في تصريحات صحفية، إنه من مواليد عام 1949، وإنه علم بمسابقة «دولة التلاوة» من تلميذه الشيخ أحمد عامر، الذي أخبره بالمسابقة وتولى تقديمه للمشاركة في الموسم الثاني، مشيرًا إلى أنه لم يتابع الموسم الأول، لأنه لا يمتلك جهاز تلفزيون في منزله.

تربيت يتيماً وعملت في الزراعة

وأضاف أنه عمل مقيم شعائر في أحد المساجد لأكثر من 50 عامًا، موضحًا أنه نشأ يتيمًا ولم يجد من يتابعه في حفظ القرآن الكريم، وهو ما جعله يستغرق وقتًا طويلًا في إتمام الحفظ، خاصة في ظل ظروف المعيشة الصعبة التي اضطرته للعمل في الزراعة لتوفير احتياجاته.

وتابع الشيخ عوض الفردي أنه شعر بالتعب من العمل، فعاد مرة أخرى إلى الكُتّاب لاستكمال رحلته مع حفظ القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنه كان يختم المصحف كاملًا مرة كل يومين، ويخصص نحو 6 ساعات يوميًا لقراءة كتب أحكام التلاوة والقراءات.

أستمع إلى الشيخ مصطفى إسماعيل

وعن القراء الذين تأثر بهم، كشف أن الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد عبدالعزيز حصان من أكثر القراء الذين يحب الاستماع إليهم، مؤكدًا إعجابه الشديد بأداء الشيخ مصطفى إسماعيل، قائلًا إنه يعيش مع الآيات منذ بداية الاستعاذة، ويتدبر أداءه من لحظة قوله: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القرآن الكريم يمثل محور حياته، مشيرًا إلى أنه افتتح كُتّابًا حاليًا، ويواصل تحفيظ كتاب الله للنشء والأجيال الجديدة، حتى ينقل إليهم ما أفنى سنوات عمره في تعلمه وإتقانه.

عوض الفردي الشيخ عوض الفردي القرآن الكريم دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة

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