حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد على المنبر أثناء خطبة الجمعة في الأقصر| صور

خيّم الحزن على أهالي قرية حاجر كومير التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، عقب وفاة الشيخ حمادة عبد الوهاب، إمام وخطيب مسجد خالد بن الوليد، أثناء إلقائه خطبة صلاة الجمعة اليوم، في مشهد مؤثر ترك حالة من الحزن بين الأهالي ورواد المسجد.

وسادت حالة من التأثر بين أبناء القرية، الذين نعوا الشيخ الراحل بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

في السياق ذاته، نعت مديرية أوقاف الأقصر الشيخ حمادة عبد الوهاب، وتقدم الشيخ علي صديق أمير، مدير مديرية أوقاف الأقصر، والشيخ سيد محمود جاد الرب، مدير الدعوة، ومسؤولو الإرشاد وشؤون القرآن الكريم والمساجد، وجميع الأئمة والخطباء والعاملين بالمديرية، بخالص العزاء والمواساة في وفاة الفقيد.

وأعربت المديرية عن خالص تعازيها لأسرة الشيخ الراحل ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه في خدمة الدعوة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.