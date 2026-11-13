أنهى حياته بسبب ضائقة نفسية.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان طبيب في مجرى مائي بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خبر تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية بشأن العثور على جثمان طبيب بأحد المجاري المائية في المنيا.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ الأمس، 12 من نوفمبر الجاري، تلقى مركز شرطة سمالوط شرق بلاغًا من شخص بالمعاش، مقيم بدائرة المركز، بتغيب نجله (طبيب، مقيم بذات الدائرة)، عقب خروجه من المنزل متجهًا إلى محل عمله بأحد المستشفيات في المنيا.

وفي اليوم ذاته؛ تلقى المركز بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثمان الطبيب بأحد المجاري المائية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثمان.

وبسؤال أهليته؛ أقروا بمروره بضائقة نفسية دفعته إلى الإقدام على الانتحار، مشيرين إلى أن زوجته حاولت إثنائه عن ذلك، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته.

وأكد الفحص صحة ما أقر به أهليته، كما تبين من توقيع الكشف الطبي على الجثمان عدم وجود إصابات ظاهرية، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، واتُخذت الإجراءات القانونية.