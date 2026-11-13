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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تقنين أوضاع الدهابة انتصار لهيبة القانون وحقوق المواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الشعراوي

أشاد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، بالخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لحل أزمة العاملين في مجال التنقيب العشوائي عن الذهب المعروفين بـ"الدهابة" في محافظات جنوب مصر، مؤكدًا أن هذا الاتفاق التاريخي يعكس رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع الملفات الشائكة بحلول تنموية شاملة توازن بين هيبة القانون والبُعد الاجتماعي للمواطنين.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن التحرك الأخير لحل أزمة العاملين في التنقيب عن الذهب "الدهابة" في جنوب مصر يُمثل ترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج الاقتصاد غير الرسمي وتوفير مظلة حماية قانونية واجتماعية للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية، مؤكدًا أن هذا التحرك ينقل آلاف العاملين في مجال التعدين من دائرة الخوف والمخاطرة إلى العمل الآمن والمُنظم تحت مظلة القانون، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومصادر أرزاقهم، وفي الوقت ذاته يُعظم من استفادة الدولة من ثرواتها التعدينية المهدرة.

 تكاتف مؤسسات الدولة الوطنية 

وأشار رئيس حزب "المصريين"، إلى أن تكاتف مؤسسات الدولة الوطنية مع الكيانات المجتمعية والقبلية في الصعيد يعكس رؤية شاملة للتنمية المستدامة، ويؤكد أن أهل الجنوب يأتون في صدارة أولويات القيادة السياسية، موضحًا أن تقنين أوضاع الدهابة سيفتح آفاقًا اقتصادية جديدة، ويسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والأمني في المناطق الجنوبية، ويحول التحديات القائمة إلى فرص استثمارية وتنموية تخدم الاقتصاد القومي والمواطن على حد سواء.

وشدد على أن هذا الملف يبرهن مجددًا على أن أهل الجنوب يحتلون مكانة متقدمة في أولويات الدولة المصرية، وأن ما يشهده الصعيد من مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة يكتمل اليوم بتمكين أبنائه اقتصاديًا والاستثمار في خبراتهم المتوارثة في مجال التعدين، وتحويلها إلى قوة دافعة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

حسين أبو العطا مجلس الشيوخ مجال التنقيب العشوائي عن الذهب الدهابة

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