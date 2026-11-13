برلمانية تطالب الحكومة بتحسين أجور العاملين بشركات إنتاج الكهرباء وصرف مستحقاتهم

طالبت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الحكومة بالاستجابة لمطالب العاملين بقطاعات التشغيل والصيانة بشركات إنتاج الكهرباء.

يأتي ذلك لضمان صرف مستحقاتهم المالية وتحقيق العدالة في الأجور بما يتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم ومخاطر العمل التي يتعرضون لها.

جدول زمني محدد

وأكدت “ مختار ” في تصريحاتها أن الحفاظ على كفاءة محطات الكهرباء يبدأ بالحفاظ على حقوق العاملين بها، مشددة على ضرورة تقديم رد واضح من الحكومة، وإعلان جدول زمني محدد لتنفيذ المطالب، بما يضمن الاستقرار الوظيفي ويحافظ على الكفاءات والخبرات داخل شركات إنتاج الكهرباء.