جوتيريش يحذر من أن اختناقات شبكات الكهرباء تعرقل التحول نحو الطاقة النظيفة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن تحقيق أهداف الكهربة يتطلب بناء أو تحديث أكثر من 80 مليون كيلومتر من خطوط الكهرباء بحلول عام 2040، مشددا على ضرورة جعل الأنظمة "أكثر ذكاء ومرونة" و"ربطها عبر الحدود" لتعزيز أمن الطاقة وخفض التكاليف، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف (كوب 31)، بمدينة أنطاليا التركية.

وفي دعوة وجهها على منصة إكس للتواصل الإجتماعي للحكومات لإعطاء الأولوية لشبكات الكهرباء من خلال خطط طويلة الأجل، وحث المؤسسات المالية على زيادة الاستثمار العالمي في الشبكات بنسبة 50% بحلول عام 2030، قال جوتيريش: "إن الانتقال إلى الطاقة النظيفة يتسارع، ويجب أن تتسارع معه الشبكات التي تنقلها".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال انتقال يستند إلى أسس علمية ويتسم بالعدالة والتنظيم والإنصاف، بما يضمن عدم تخلف أي طرف عن الركب.

وكتب جوتيريش -في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لقد آن الأوان للتحرر من الاعتماد على الوقود الأحفوري، والانطلاق نحو مستقبل تقوده الطاقة النظيفة والمتجددة".

وأضاف أن الطاقة النظيفة لم تعد مجرد خيار للمستقبل، بل أصبحت الأقل تكلفة بين مصادر توليد الكهرباء الجديدة في معظم أنحاء العالم، مشيرا إلى أنها تواصل إحراز تقدم حتى في ظل أصعب التحديات السياسية.