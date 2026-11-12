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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تعزّي الإمارات في ضحايا حادث الفجيرة

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية
خاطر عبادة

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إثر الحادث المروري الذي وقع في إمارة الفجيرة اليوم الخميس.

حصيلة الحادث

وأسفر الحادث عن وفاة 14 شخصاً وإصابة 30 آخرين، وفق ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026.

تضامن كامل مع الإمارات

وفي بيان لوزارة الخارجية، أكدت مصر تضامنها الكامل مع دولة الإمارات، حكومة وشعباً، في هذا المصاب الأليم.

تعازٍ لأسر الضحايا ودعاء للمصابين

كما تقدمت بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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